Le regain de biodiversité dû au confinement se confirme. Mardi 7 avril, deux rorquals communs ont ainsi été observés par les agents de la direction départemental du territoire et de la mer (DDTM), entre les calanques de Cassis et l’île de Riou au large de Marseille. Il s’agit de la deuxième plus grosse espèce au monde après sa cousine, la baleine bleue : la taille du rorqual peut en effet atteindre jusqu’à 20 mètres de long pour un poids d’environ 70 tonnes.

«Nous observons ces espèces de temps en temps, mais jamais si près des côtes.» Didier Réault

Un phénomène exceptionnel immortalisé en vidéo par des agents du Parc. Cependant, bien qu’une telle observation soit rare, elle n’est pas incongrue : «nous savons que ces espèces sont présentes en Méditerranée et donc dans les calanques et nous les apercevons de temps en temps, mais jamais si près des côtes», explique le président du parc National des Calanques Didier Réault, contacté par Gomet’.

Les deux mastodontes évoluaient pour une fois «en toute sérénité, et en confiance» allant même jusqu’à se rapprocher dangereusement de l’embarcation des agents, comme en témoigne la vidéo. Une tranquillité retrouvée qui s’explique de deux façons, selon le président du Parc : d’une part, la baisse de nuisance sonore provoquée par les bateaux, qui perturbe en général les cétacés pour se repérer.

D’autre part, ces derniers y trouvent un garde-manger plus fourni, en raison d’une meilleure qualité de l’eau. La baisse du trafic maritime joue donc une grande part dans la résurgence de ces espèces, et leur permet de sortir la tête de l’eau. A ce jour, Didier Réault se réjouit du respect des règles de confinement dans le parc, «à part deux ou trois aventuriers».

Si aucune étude ne vient pour l’heure confirmer scientifiquement le lien entre le confinement et le retour de la biodiversité, ces apparitions qui se multiplient ces trois dernières semaines ne laissent pas de place au doute. En effet, plusieurs autres espèces ont également été repérées depuis le début du confinement : dauphins, faucons pèlerins, thons, puffins cendrés, … Et encore bien d’autres, avec un peu de chance…

