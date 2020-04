Pour endiguer l’épidémie de covid-19, le gouvernement évoque la possibilité d’un traçage numérique des Français contaminés, le « backtracking », en utilisant les données personnelles des smartphones. La société marseillaise, Jaguar Network, rachetée par Iliad (Free) en janvier 2019, a notamment été sollicitée par l’exécutif national pour travailler sur le sujet. « L’Etat communique en permanence avec nous sur ce sujet », confie Kevin Polizzi, le directeur de Jaguar Network, à l’occasion d’un webinar organisé par l’Apex.

« Une volonté claire » du gouvernement

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une piste explorée pour gérer la sortie du confinement. Dimanche 5 avril, le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a confirmé cette option : « Le tracking fait partie des solutions retenues par un certain nombre de pays, donc nous aurons fait le choix de travailler avec eux pour regarder ces solutions », a déclaré le ministre de l’Intérieur sur France 2.

Ce traçage des individus a notamment été utilisé en Corée du Sud, à Taïwan et en Israël. Si aucune décision n’est officiellement prise par le gouvernement français, Kevin Polizzi indique que cette technique est de plus en plus sérieusement envisagée : « Il y a une volonté claire de le mettre en place », avance-t-il. En tous cas, techniquement, Jaguar Network et sa maison-mère Free semble prêt : « Free, c’est 13 millions de cartes Sim qui peuvent être géolocalisées en France et nous pouvons prévenir en temps réel les usagers de leur proximité avec une personne contaminée », détaille Kevin Polizzi.

Jaguar Network s’engage à protéger les données personnelles

Cependant, le tracking pose encore un problème de respect de la vie privée. En France, ces dispositifs ne sont pas encore encadrés par la loi et le sujet doit être discuté par l’Assemblée Nationale. Outre l’aspect technique, Jaguar Network affirme être particulièrement engagé sur cette question des droits individuels : « On mettra un point d’honneur à ne pas diffuser de données personnelles et à respecter la vie privée », assure son dirigeant. Enfin, il attend de l’exécutif une organisation exemplaire : « Pour que ce plan réussisse, il faut encore que les services de l’Etat soient parfaitement coordonnés ce qui n’est pas toujours évident », prévient-il.

« Il faut veiller à concilier la recherche de l’efficacité sanitaire dont une application de suivi individualisé des personnes peut être une des mesures d’une réponse sanitaire plus globale, et en même temps, il faut protéger la vie privée des Français ce qui est le rôle de la Cnil » a rappelé mardi 7 avril sur Franceinfo, Marie-Laure Denis, la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

