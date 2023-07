Lors de la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces, le promoteur immobilier engagé Redman et l’école La Plateforme ont co-animé un atelier inspiré du design fiction pour imaginer des solutions de mobilités décarbonées à l’échelle du campus Omnes Education, porté par Redman, qui ouvrira ses portes en 2026 sur la Zac St-Charles d’Euromediterranée à Marseille.



Les participants étaient invités à co-construire des solutions de mobilités et imaginer l’impact sur la régénération du quartier et sa qualité de vie. Leur restitution est proposée sous forme d’articles de presse que nous vous présentons toute la semaine sur le site de Gomet’.

Le 1er juin 2026, le campus OMNES de la Porte d’Aix a présenté lors de son inauguration son tout nouveau Mobi’kiosk : un lieu de rencontres et d’informations qui facilité la mobilité quotidienne des étudiants, professeurs et autres collaborateurs du campus.

Point d’accueil physique sur le campus couplé d’une plateforme numérique, le Mobi’kiosk propose différents services aux étudiants dans une démarche de décarbonisation des mobilités et d’entraide, avec pour objectif le zéro carbone d’ici 2050.



Nous avons rencontré Lise, responsable mobilités du campus et tenante quotidienne du kiosque, qui nous a présenté le fonctionnement de ce nouvel équipement. Ce service propose diverses solutions pour faciliter la mobilité des usagers du campus au quotidien :

Une plateforme en ligne multi-usages qui : coordonne la réservation gratuite de vélos et de voitures électriques mis à la disposition par OMNES ainsi que le partage des équipements et véhicules personnels des membres du campus ; permet d’organiser des trajets collectifs à l’aide des mobilités douces pour plus de sécurité et de convivialité en prenant en compte les besoins des personnes à mobilité réduite.



Un kiosque physique animé par Lise, qui permet : aux étudiants de déposer en sécurité leurs équipements et leurs vélos ; d’organiser des ateliers participatifs de réparation des vélos ; d’organiser des événements festifs autour de la culture des mobilités douces ; de former à l’usage du vélo et aux bonnes pratiques du cycliste en ville.





Un an après son inauguration, la démarche de l’école de poser l’importance des mobilités douces auprès des étudiants a porté ses fruits. Comme le disent Thomas et Juliette, étudiants en architecture, « le kiosque a changé mon quotidien. J’ai fait plein de rencontres et je me sens plus en sécurité de pouvoir rentrer accompagnée tard le soir avec mon vélo prêté par OMNES. » Thomas, de son côté, a repris le vélo grâce à l’initiative du campus : « Depuis la rentrée, je pédale chaque jour. Je vais même à la plage en vélo ! Je me suis rendu compte qu’utiliser mon vélo, c’était plus simple que la voiture à Marseille ! »

Article rédigé par Eloi Ponson, Noa Spinasse, Maxime Deloupy et Audrey Agrafeil.