Les cofondateurs de « Tous en biclou », Jean-Baptiste Rufach et Cyril Hoccry-Lescarmure, ont inauguré leur première boutique de cyclotourisme à proximité du Vieux-Port le 30 juin, au 2 rue de la Loge. Néo-marseillais depuis quatre ans, ces amoureux du vélo veulent que le voyage à vélo devienne une habitude.

Pourquoi avoir ouvert votre boutique « Tous en biclou » ?

Jean-Baptiste Rufach : Nous sommes convaincus qu’il faut complètement changer notre façon de faire du tourisme. C’est un secteur qui représente 15% de l’empreinte carbone française dont la moitié est produite par le transport. En tant que vélotaffeurs (personnes qui viennent au travail en vélo, Ndlr), on a vendu notre voiture et on a envie de démocratiser ce mode de déplacement au quotidien mais aussi pour voyager. Le tourisme à vélo, c’est une super façon de respecter la nature et passer de supers moments.

La saison touristique commence, elle est déterminante pour votre première année. L’enjeu est d’abord de vous faire connaître…

Jean-Baptiste Rufach : On a la chance d’avoir ce local à proximité du Vieux-Port qui est l’épicentre du tourisme à Marseille. On a cherché un local pendant six mois après une année d’incubation chez Inter-made (l’incubateur de start-up de l’économique sociale et solidaire, Ndlr). Donc déjà l’emplacement fait beaucoup. Les clients passent naturellement devant la boutique. Ensuite, on distribue des flyer sur le Vieux-Port et certaines personnes nous trouve via google map.

Cyril Hoccry-Lescarmure : Nous sommes référencés à l’Office du tourisme de Marseille et chez Provence tourisme. Depuis l’ouverture de la boutique, on se met aussi sur plusieurs plateformes comme « Trip avisor » et on met aussi en place plusieurs partenariats avec tous les prescripteurs touristiques comme les hôtels et les restaurants du quartier.

A gauche, Cyril Hoccry-Lescarmure et à droite Jean-Baptiste Rufach devant leur nouveau local ‘Tous en biclou” (Crédit : MG/Gomet’)

Quelle est votre cible ?

J-B.R : Nous avons deux cibles géographiques et deux cibles sociologiques. D’abord, nous avons ciblé les Marseillais qui veulent redécouvrir leur territoire autrement à vélo. On propose des balades thématisées pendant lesquelles on raconte des histoires inédites de la ville. Ensuite, nous attendons des touristes métropolitains, plutôt urbains, de Paris, Lyon ou Toulouse. En termes d’âges, nous nous adressons plutôt aux trentenaires et aux néo-retraités.

Quels investissements avez-vous fait pour ouvrir ce local ?

C.H-L : Notre principal investissement est la flotte de 24 vélos, et en particulier les 12 vélos électriques de la marque française « Moustache & Gitanes » (70%) et de la marque allemande « Kalkhoff » (30%). Nous avons volontairement choisi des modèles haut-de-gamme et les plus hybrides possibles. Pour les vélos classiques, nous avons choisi des vélos de tracking. Ces vélos sont autant adaptés aux petites balades en ville que pour partir plusieurs jours dans les massifs ou les calanques. La flotte représente 77 000 euros d’investissements hors-taxe.

Le 30 juin, devant le nouveau local de Tous en biclou, 2 rue de la Loge (Crédit : MG/Gomet’)

J-B.R : Nous avons aussi acheté des équipements de qualité, sacoches, cadenas, casques… le plus adapté aux pratiques (balade, itinérance, voyage vélo) et au terrain. Ce qui permet, demain, de fournir un package vélo et accessoires pour partir à la demi-journée, mais aussi deux jours, une semaine ou trois semaines !

Combien attendez-vous de chiffre d’affaires ?

J-B.R : A la fin de l’année, on souhaiterait atteindre 100 000 euros de chiffre d’affaires pour être à l’équilibre. Avec notre flotte de 24 vélos, il faudrait qu’on puisse en louer 16 par jour pour atteindre cet objectif.

Quels tarifs proposez-vous ?

C.H-L : Pour la location, il faut compter 60 euros la balade pour une journée et 35 euros pour la demi-journée. Pour le vélo classique, c’est 40 euros la journée et 25 euros la demi-journée. Après vous avez les balades accompagnées et commentées : 35 euros pour la balade de 2h, 45 euros pour la demi-journée et 69 euros la journée.

Organisez-vous des tours pour les groupes et les entreprises ?

C.H-L : On fait des prestations sur-mesure pour les entreprises, enterrement de vie de jeunes filles et garçons. Actuellement, on est en contact avec des professionnels pour travailler avec eux. J’organise depuis 12 ans des grandes aventures vélo pour des groupes. Donc j’ai l’expérience de la cartographie et de la logistique. A titre d’exemple, en 2019 j’ai organisé une énorme aventure vélo pour 80 jeunes sur 8 000 km.

J-B.R : On propose aussi des tarifs de groupes à partir de six personnes. Mais, on préfère ne pas organiser de tour pour des groupes gigantesques pour être cohérent avec notre vision du voyage. Avec un groupe de six, on peut faire en sorte d’être en proximité avec les gens.

