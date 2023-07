La Caisse d’Epargne Cepac, en lien avec le Groupe BPCE auquel elle appartient, met en place des mesures exceptionnelles d’accompagnement en soutien de ses clients victimes de dégradations au cours des derniers jours. Ces mesures concernent tous ses clients : particuliers, professionnels, notamment commerçants et artisans, entreprises et collectivités locales.

« L’ensemble des équipes de la Caisse d’Epargne Cepac est totalement mobilisé pour soutenir ses clients durement touchés par les récents événements. Qu’ils soient convaincus que nous serons là pour eux et que nous continuerons ensemble nos missions d’utilité.» déclare Christine Fabresse, la présidente du directoire de la Caisse d’Epargne Cepac, qui avait immédiatement partagé son soutien auprès des commerçants au début des émeutes.

Trois millions pour les collectivités

Les mesures prises pour les clients sont individualisées selon le profil de chacun et des dommages subis lors des événements (voir la liste ci-dessous). A noter la mobilisation particulière pour le secteur public, également lourdement touché. La Caisse d’épargne Cepac ouvre une enveloppe de trois millions d’euros au taux de 0% remboursable sur 10 ans pour les collectivités locales et leurs satellites ayant subis des dommages de matériels et d’infrastructures.

Pour les clients professionnels et entreprises :

• Mise en place d’un prêt « reprise d’activité » au taux de 0% jusqu’à 30 000€ remboursable sur 3 à 5 ans

• Mise à disposition d’un crédit-bail express jusqu’à 30 000€, sans frais de dossier

• Remplacement en urgence des TPE (Terminaux de Paiement Electronique) détruits et loyer du mois de juillet remboursé

• Report des échéances (hors PGE) de trois mois et frais d’avenant gratuits

• Mise en place d’une avance de trésorerie dans l’attente d’un remboursement d’assurance (ou d’une provision sur perte d’exploitation)



Pour nos clients particuliers :

• Mise en place d’un prêt express mobilité au taux de 0% jusqu’à 10 000€ remboursable sur 3 à 5 ans (remplacement du véhicule incendié ou détruit)



Pour les clients du secteur public :

• Ouverture d’une enveloppe de 3 millions d’euros au taux de 0% remboursable sur 10 ans pour les collectivités locales et leurs satellites ayant subis des dommages de matériels et d’infrastructures



Dispositif simplifié et renforcé pour nos clients assurés (particuliers, professionnels et entreprises)

• Rappel dans les 48 heures au plus tard des clients ayant déclaré un sinistre

• Rallongement du délai de déclaration de sinistres, porté à 30 jours calendaires

• Simplification de la déclaration en élargissant les preuves acceptées (témoignages, photos et autres justificatifs en l’absence de facture)

• Pour les clients professionnels et entreprises : pas de franchise appliquée en cas de dommage aux biens

• Pour les clients particuliers en assurance automobile : pas de franchise applicable si le véhicule n’est pas réparable (véhicule incendié ou détruit) sous réserve que la garantie incendie ait été souscrite

• Un numéro vert gratuit 0800 304 316 pour répondre aux demandes de nos clients