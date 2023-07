Lors de la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces, le promoteur immobilier engagé Redman et l’école La Plateforme ont co-animé un atelier inspiré du design fiction pour imaginer des solutions de mobilités décarbonées à l’échelle du campus Omnes Education, porté par Redman, qui ouvrira ses portes en 2026 sur la Zac St-Charles d’Euromediterranée à Marseille.



Les participants étaient invités à co-construire des solutions de mobilités et imaginer l’impact sur la régénération du quartier et sa qualité de vie. Leur restitution est proposée sous forme d’articles de presse que nous vous présentons toute la semaine sur le site de Gomet’.

Initiative innovante sur le Campus de la porte d’Aix ! Depuis un an, un groupe d’étudiants engagés dans la mobilité décarbonée a lancé un leasing de toute une gamme de véhicules différents qui s’adaptent aux besoins de ses usagers.

Nous avons rencontré Oscar qui est le président de l’association Paye ta caisse.

J.J. : L’initiative rencontre un fort succès sur le campus. Qu’est ce qui vous a motivé à proposer ce genre de service ?

O. : Nous sommes partis du constat que même si le campus était bien desservi par la mobilité douce ou transport en commun, nous avions toujours ponctuellement besoin d’une voiture. En effet, que ce soit pour acheter un meuble pour mon appart, du matériel pour mes études d’architecture ou encore pour une sortie dans les calanques.

J.J. : Comment se sont passés les premiers transports ?

O. : Pour tout dire, le premier covoiturage était bienvenu, sans cela jamais nous n’aurions pas pu ramener tous les étudiants qui avaient un peu trop fait la fête. Mais heureusement deux des nôtres n’avaient pas bu et ont pu conduire les mini-bus paye ta caisse pour ramener tout le monde.

J.J. : Pourriez vous nous expliquer le fonctionnement ?

O. : L’école est en partenariat avec le groupe Citroën et leur loue toute une série de véhicules motorisés qui viennent s’ajouter aux vélos déjà proposés par la métropole. On passe par une application mobile pour réserver les véhicules. Ce qui permet d’en faire profiter toute la communauté. Sur l’application, l’offre est mise à jour en temps réel en fonction des besoins passés et la météo.

Article rédigé par Julien Monfort, Fanny Seguret, Clément Martin et Saba Mogharrabi.