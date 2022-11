Organisée par l’association des directeurs financiers et de contrôle de Provence (DFCG), la soirée du 11e trophée Finance et Gestion revient le 15 novembre 2022 à partir de 18h30 à l’Intercontinental de Marseille. Sept directeurs financiers de la région Provence-Alpes-Côté d’Azur seront départagés par 200 professionnels de la Finance qui jugeront l’innovation mise en place au sein de leur organisation.

Le jury remettra également un prix spécial dans les catégories Grande entreprise et Petite et Moyenne Entreprise. Présidé par Kev in Polizzi, président du groupe Unitel, le jury sera notamment composé de Robert Vischi, directeur financier de la ville de Fréjus, lauréat du 10e trophée Finance et Gestion. Voici les sept candidats en lice :

Patrice ESCORIHUELA, DAF de l’aéroport Marseille Provence

Joris GALEA, CFO de +Simple

Jean-Sébastien LEONI, Directeur Général Adjoint en charge de la Finance de NGE

Caroline NOTRE DAME, CFO de Fondasol

Philippe ROCHET, Directeur Général Délégué Finance et M&A de Tenergie

Jonathan SERGENT, Directeur financier de Assurant France

Sonia SOBRAL, Directrice Finance et Opérations de American Vintage

Valoriser les métiers de la finance

La DFCG Provence rassemble une communauté de près de 130 financiers d’entreprises exerçant sur le territoire. Son but étant de valoriser les métiers de la finance et de créer du réseau entre tous les financiers des entreprises, quelques soient leur taille. Pour favoriser les échanges, l’association propose une trentaine d’évènements chaque année, avec pour point d’orgue, les Trophées Finance et Gestion.

