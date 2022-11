« La filière forêt bois régionale, la construction bois se porte bien dans notre région » a affirmé Olivier Gaujard, président du jury et de Fibois lors de la remise des prix régionaux de la construction bois le 29 septembre dernier à l’écocampus de Sainte Tulle, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le palmarès démontre que les architectes et les maîtres d’ouvrage imposent de plus en plus le recours au bois voire à la ressource locale. Pour accélérer cette mutation vers un matériau local et durable Fibois Sud s’est engagé avec l’Ordre des architectes Provence Alpes Côte d’Azur pour permettre à tous les architectes de la région de se former et de tendre vers une construction plus durable.

Les prix régionaux montrent cette mutation. Si les départements alpins et ruraux sont toujours dominants avec la tradition de l’usage du bois en extérieur, les prix décernés nous font entrer en ville ou en univers semi-urbain.

Une “cabane” contemporaine à Bouc Bel Air

Dans la catégorie « rénover, étendre, surélever un logement » , c’est une « cabane » une belle construction d’appoint dans une résidence à Bouc Bel Air qui emporte le prix.

« L’architecture épurée et expressive de la cabane est sculptée par la configuration du terrain. Les matériaux la fondent dans le paysage (façade bois grisé, pilotis et menuiseries de teinte sombre). Sur pilotis, elle se perche au-dessus de la pente pour limiter son impact au sol et s’intégrer au mieux dans son site naturel. Elle est composée de deux volumes articulés en ossature bois sur dalle bois. L’un, plus haut, avec une toiture mono pente est ouvert sur le jardin au Sud et prolongé par une terrasse. L’autre, avec une toiture plate, est orienté vers l’ouest, et longé par une coursive en belvédère. La maison repose sur une plateforme et des pilotis métalliques. Elle est isolée en laine de bois et ouate de cellulose ».

Maître d’ouvrage : Privé. Maître d’œuvre : Fanny Puget Architecte (83) • Charpentier : Exe-Eco-Construction Bois Scop (13)

La chèvrerie en pin d’Alep de Septèmes les Vallons

Dans la catégorie « travailler, accueillir » ce sont les chèvres de Septèmes les Vallons qui bénéficient d’une chèvrerie en pin d’Alep. Il s’agit d’une grange, un projet modeste par sa taille mais ambitieux par la volonté communale, exigeant que la construction soit réalisée en bois local. Le pin d’Alep venant d’être récemment normalisé le choix fut rapidement fait. L’architecte et l’AMO aidés par les communes forestières ont parcouru les forêts voisines à la recherche de quelque 60 m3 de bois sur pied. Les billons ont été livrés sur site dans l’attente de la venue de la scie mobile qui les a façonnés en fonction du débit sur liste préparé. Le charpentier est venu tailler et assembler sur place les différents éléments de structure. Ce projet s’inscrit dans une démarche qualitative pour la protection de l’environnement, la préservation du massif forestier adjacent, la réduction de l’empreinte écologique des bâtiments, le confortement d’une activité́ économique en circuit court.

Maître d’ouvrage : Ville de Septèmes les Vallons • Maître d’œuvre : Gautier Gérard (13) Charpentier : Charpenterie du Haut Verdon (04) . Scieur : Scierie Mobile du Haut-Verdon. Fournisseur du bois : Aix Marseille Métropole

La plage de la Pointe rouge

Dans la catégorie « aménager l’extérieur », la Pointe rouge est à l’honneur avec la revalorisation de la plage. Tout à la fois site balnéaire, lieu de pratique sportive et espace public très fréquenté, la plage de la Pointe Rouge présente un caractère populaire, familial et patrimonial constitutif de l’identité́ Marseillaise. Le programme a consisté à dessiner un aménagement public, urbain et naturel, conciliant les enjeux multiples des habitants, touristes, plagistes, sportifs et restaurateurs présents sur le site. Trois espaces publics ont été dessinés : un belvédère surplombant la mer, une volée de gradins liant la plage au quartier de la Pointe rouge et une place minérale à l’abri du vent entre le port et la plage. Ces espaces de transitions se prolongent sur la plage, le long de la façade des cabanons, par un cheminement continu dont la forme fluctue selon l’ensablement. L’aménagement se situe sur le domaine public maritime, en site classé, il est démontable sur l’ensemble de la partie plage. Des essences locales ou françaises ont été privilégiées. Platelages et bardages sont en châtaignier, les ossatures en pin classe 4. Les luminaires et le mobilier ont été réalisés sur mesure en châtaignier.

Maître d’ouvrage : Ville de Marseille. Maître d’œuvre : Mira, architecture et paysage (13) Architecte associé : La plage architecture et paysage (35) , Constructeur bois : Amexbois (04)

Nouveaux équipements publics du quartier de la Gavotte aux Pennes-Mirabeau

Le projet “apprendre, se divertir” consiste à recréer un cœur de quartier à partir de nouveaux équipements publics (médiathèque, écoles, crèche, restaurant intergénérationnel et espaces publics). Le projet est réalisé́ en filière sèche. La plus grande partie des ouvrages est en bois : planchers en panneaux CLT simples et caissonnés, murs et façades ossatures bois, poteau poutre lamellé-collé. Les isolants sont biosourcés : chanvre, lin et coton. Les socles sont en prémurs béton, les remplissages intérieurs en briques de terre crue. Les châssis sont en bois et les menuiseries de mur-rideau en aluminium recyclé. Une attention particulière a été portée au confort en période chaude et à l’éclairage naturel. Les besoins de chauffage sont assurés par une production bois-énergie. Le bois est aussi très présent dans l’agencement intérieur notamment de l’école et de l’idée-thèque : casiers, bibliothèques, niches de lecture, espaces de rangement, armoires, bancs, rayonnages, banque d’accueil, etc. Ce mobilier a été réalisé en panneaux trois plis épicéa certifié PEFC avec en finition, un vernis à base d’eau.

Maître D’ouvrage, Ville des Pennes-Mirabeau, Maître d’œuvre, Tectoniques Architectes (69), Architecte Associé, Atelier Goasmat Architectes (30), Bureau D’études Structure Bois, Arborescence (73), Bureau D’études Environnement, Eodd (69), Économiste, Tectoniques Ingénieurs (69), Constructeur Bois, Rubner Construction Bois (78), Menuisier, Atec Agencement (13).

