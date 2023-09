Le cardinal et archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, a rappelé dimanche 17 septembre, les enjeux des Rencontres méditerranées qui se sont ouvertes ce week-end à Marseille. Une semaine de rencontres entre 70 évêques de Méditerranée et des jeunes issus des cinq rives.

Les échanges doivent déboucher sur des propositions qui seront remises au pape François samedi 23 septembre 2023.

