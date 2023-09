Share on Facebook

28 des 44 familles évacuées du bâtiment K-M de Notre-Dame des Marins, à Martigues, ont accepté à ce jour les propositions de relogement trouvées par nos équipes et celles des autres bailleurs annonce le bailleur social 13 Habitat, propriétaire de la résidence, ce lundi 18 septembre en début de soirée, en précisant que certaines de ces familles ont déjà signé leur bail et emménageront dans les prochains jours. « Pour les autres locataires, les recherches se poursuivent afin de leur proposer dans les meilleurs délais des logements qui leur conviennent »

Ce lundi après-midi, le directeur du patrimoine et un expert du cabinet Axiolis ont rencontré le collectif des locataires, au centre social du quartier. De nombreuses questions ayant trait à la stabilité de l’immeuble et à la récupération des biens personnels ont été posés par les résidents.

Les travaux de confortement du sol et du bâtiment fissuré se sont poursuivis tout aujourd’hui explique 13 Habitat : « dès demain, le béton liquide, qui jusqu’à présent était injecté à 2 mètres sous les fondations, va l’être jusqu’à 7 mètres. L’objectif est de combler les retraits des argiles (qui semblent s’apparenter à une catastrophe naturelle) pour stabiliser le sol. Ce n’est qu’une fois le sol et l’immeuble stabilisés totalement, dans plusieurs jours si tout se déroule bien, qu’il sera possible de préparer les déménagements de tous les logements condamnés du bâtiment K-M. »

