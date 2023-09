C’est un document vidéo posté sur Youtube qui en dit long sur la stupeur et la colère des habitants des deux immeubles évacués de la cité Notre-Dame des Marins cette nuit à Martigues pour cause de fissures. L’enregistrement (voir l’intégralité ci-dessous) date de ce dimanche 10 septembre dans la matinée.

En ligne de mire de leurs accusations, le bailleur social 13 Habitat qui n’aurait pas réagi à leurs alertes et qui n’a pas anticipé l’urgence de la situation.

Gaby Charroux veut la destruction des immeubles évacués

Le maire de Martigues, Gaby Charroux, présent tout comme un représentant de 13 Habitat et des secours, lors de cet échange informel dans le quartier Notre-Dame des marins ce dimanche matin 10 septembre explique qu’il a demandé des garanties auprès de 13 Habitat et de la présidente du Département, Martine Vassal dont dépend le bailleur social. Il souhaite la destruction pure et simple des deux bâtiments et demande une expertise sur l’ensemble de la cité qui comprend 728 logements.