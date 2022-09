Pour célébrer son quatrième anniversaire, l’opérateur de trottinettes électriques Voi Technology a mené une enquête européenne auprès de ses utilisateurs, afin de mesurer l’impact des services de micromobilité dans les villes, notamment en ce qui concerne l’utilisation des voitures.

L’enquête comprenant environ 25 questions a été envoyée par e-mail à presque 10 000 utilisateurs des 11 pays où l’entreprise est présente. La question cœur : « Dans quelle mesure l’existence des trottinettes électriques et autres services de micromobilité a-t-elle eu un impact sur votre utilisation de la voiture ? ». Selon les résultats, une tendance européenne semble se développer : la trottinette remplace la voiture comme moyen de transport privilégié.

Résultat du sondage européen. (crédits : Voi Technology)

11 % de tous les utilisateurs de trottinettes Voi indiquent avoir complètement échangé leur voiture contre une trottinette

25 % utilisent considérablement moins la voiture

27 % utilise un peu moins la voiture

35 % déclare que la trottinette n’a pas d’influence sur l’utilisation de leur voiture

2 % n’utilise pas de voiture

Trottinettes Voi : zoom sur France et Marseille

L’analyse des données locales montre que 36% des utilisateurs français ont réduit considérablement ou totalement l’utilisation de la voiture grâce aux services de trottinettes. Marseille (520 réopondants à l’enquête), avec 22% des utilisateurs Voi qui roulent considérablement moins en voiture en prenant la trottinette, est en dessous de la moyenne française.

Et pourquoi prenons-nous la trottinette électrique ? Là aussi, les chiffres diffèrent en fonction du lieu. L’utilisateur moyen européen utilise à 60% des cas la trottinette pour se rendre à des événements sociaux, alors que 48% des utilisateurs marseillais s’en servent pour se rendre au travail ou à l’école.

Les trottinettes servent pour se rendre aux événements sportifs pour 33% des utilisateurs marseillais comme ici boulevard Michelet (Marsielle 8e) au pied de l’Orange V2lodrome (Crédit Gomet’/JFE)

« Nous commençons à voir un impact significatif : de plus en plus de personnes et de tous les âges, utilisent les trottinettes électriques en plus des transports publics. Les services de micromobilité tels que Voi contribuent à réduire la pollution atmosphérique et les émissions nocives, faisant de nos villes des endroits plus agréables à vivre » dit Charlotte Serres, directrice générale pour la France, l’Espagne et la Belgique chez Voi Technology (voir notre interview réalisée en 2021).

Charlotte Serres, directrice générale de Voi France (Crédit Gomet’/RL)

A propos de Voi Technology



Fondée en 2018, Voi Technology est une entreprise suédoise de mobilité urbaine proposant le partage de trottinettes et vélos électriques en partenariat avec les villes et les collectivités locales. Voi Technology opère dans 100 villes à travers 11 pays. Elle a son siège à Stockholm et emploie environ 1 000 personnes. Selon les informations fournies par Voi Technology, l’application compte aujourd’hui plus de 7 millions d’utilisateurs et plus de 125 millions de trajets effectués.

Document source : les résultats de l’étude Voi avec les résultats à Marseille

