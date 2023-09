La nuit a été agitée à Martigues dans le quartier de Notre-Dame des Marins où deux bâtiments du bailleur social 13 Habitat ont dû être évacués en urgence. A la suite de l’apparition de fissures apparentes sur le bâtiment K « mettant en péril la solidité de l’immeuble avec risque d’effondrement, les habitants de ce bâtiment et du bâtiment M, près de 150 personnes, ont été évacués cette nuit » explique la Ville de Martigues dimanche 10 septembre en début de matinée.

[Document vidéo] La colère des habitants filmée lors d’une rencontre avec le maire de Martigues et 13 Habitat

La cellule de crise communale a immédiatement été ouverte et les services municipaux mobilisés pour accompagner les habitants et organiser auprès des pompiers et de la police nationale la mise en sécurité des lieux. « Une cellule de soutien aux habitants concernés va être mise en place. Les familles n’ayant pas de solution d’hébergement sont accueillies dans le gymnase Di Lorto » précise la commune. En outre, un arrêté municipal de péril imminent portant interdiction d’accès aux bâtiments K et M a été pris.

13 Habitat: un projet de réhabilitation de 30 millions d’euros

La présidente de 13 Habitat, Nora Preziosi, avait visité des cités et résidences à Martigues, début février 2023, aux côtés du maire, Gaby Charroux, notamment Notre-Dame-des-Marins (728 logements des années 1970) : 30 millions d’euros vont y être investis annonce 13 Habitat (avec 1 million d’euros de la Ville) pour une réhabilitation générale. Les opérations devaient être présentées aux locataires et aux partenaires avant l’été.

Périmètre de sécurité et circulation coupée sur l’avenue Turcan

Signe que l’affaire est prise très au sérieux par la mairie de Gaby Charroux, le maire communiste de Martigues, plusieurs dispositions de sécurité ont été prises. Un périmètre de sécurité est positionné interdisant la circulation des piétons et des véhicules autour des bâtiments. La circulation sur l’avenue Francis Turcan est coupée dans les deux sens du rond-point de l’Hôpital (carrefour des Rayettes) jusqu’au Boulevard Notre-Dame. Le secteur est à éviter alerte la Ville de Martigues.

Lien utile :

L’actualité de 13 Habitat dans les colonnes de Gomet’