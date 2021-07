Share on Facebook

A Septèmes-les-Vallons, l’ISDND (Installation de stockage de déchets non dangereux) gérée par Veolia s’apprête à faire peau neuve pour répondre aux nouveaux enjeux et obligations légales en termes de traitement des déchets (voir notre article : Le cycle des déchets (1/4) : le compte à rebours avant 2025). L’objectif : soutenir la transition écologique de la filière de traitement des déchets, parfois mal connue de la population, et consolider son rôle d’ acteur majeur de la gestion des déchets dans le bassin de vie métropolitain (territoire Nord).

La valorisation des déchets au cœur de la stratégie de Veolia

Cela fait vingt ans que Veolia exploite ce site situé en bordure du Massif de l’Etoile, en mettant l’accent sur la valorisation des déchets. Car contrairement à ce qu’on pourrait penser, les déchets ne sont pas éliminés, mais réutilisés et transformés au maximum en matériaux et énergie. Seuls les déchets dits « ultimes » sont enfouis, c’est à dire la part résiduelle des déchets qui ne peut être recyclée ou valorisée. Ces déchets proviennent à 80% d’entreprises du territoire métropolitain (les 20% restants sont des déchets produits par les collectivités). Par arrêté préfectoral, ce site est autorisé à réceptionner 250 000 tonnes de déchets par an ; d’ici 2025, ce tonnage sera réduit à 100 000 tonnes. « Il y a tout un travail de pédagogie à faire autour du producteur de déchets pour réduire leur quantité», note Hervé Pernot, directeur du développement chez Veolia. Un travail de pédagogie auquel l’entreprise spécialisée dans les services à l’environnement participe, auprès des écoles mais aussi des industriels et des décideurs publics.

Pour accompagner le geste de tri, l’Ecopôle innove et sera prochainement équipé d’une déchetterie agrandie pour les particuliers et d’une déchetterie pour les professionnels. Ces deux équipements seront couplés à une ressourcerie ayant pour objectif de donner une deuxième vie à des objets qui auraient été détruits. Celle-ci sera exploitée par une structure de l’ESS (économie sociale et solidaire) partenaire. L’ensemble de ces actions réduisant la quantité de déchets enfouis conduira à une réduction notable du trafic induit par l’apport des déchets.