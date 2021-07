Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Avec 190 boutiques, 10 millions de visiteurs par an et 62 700 mètres carrés... les Terrasses du Port doivent massivement réchauffer et rafraîchir toute l'année. Dans le but d’économiser 70% de ses émissions de gaz à effet de serre, le centre comercial raccorde le réseau de géothermie marine Thassalia, filiale d’Engie Solutions, installée sur le Grand…