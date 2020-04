Share on Facebook

Pas de retour à la normale prévu pour le 11 mai dans les écoles. Auditionné mardi 21 avril par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Jean-Michel Blanquer a avancé des « hypothèses », qui tendent à organiser une rentrée scolaire en trois vagues successives, en commençant par les plus jeunes. Toutefois, le ministre de l’Education nationale a fortement insisté sur le fait que ces modalités étaient encore à discuter avec toutes les parties prenantes.

Une « rentrée très progressive des élèves privilégiée »

Dans le cadre d’une audition hors-normes réalisée en visio-conférence, coronavirus oblige, Jean-Michel Blanquer ne cache pas que la fin de l’année scolaire ne sera « pas du tout la même chose que lors d’un mois de mai et d’un mois de juin ordinaires ». Évoquant des « hypothèses faites pour être discutées », il dévoile un plan de rentrée scolaire organisé en trois temps :

> Une pré-rentrée des professeurs la semaine du 11 mai, en même temps que la rentrée des classes de grandes sections, de CP et de CM2, avec des « marges de souplesse localement. »

> Une rentrée des classes de 6e et de 3e au collège, des classes de première et de terminale au lycée, de même que pour les ateliers industriels des lycées professionnels la semaine du 18 mai.

> Pour le reste, « l’ensemble des classes pourraient rentrer » dès la semaine du 25 mai, avec néanmoins une limitation de 15 élèves par classes, dont les modalités restent à préciser.

Il s’agit « d’imaginer des demi-groupes pour respecter les règles de distanciation sociale » Jean-Michel Blanquer

Il s’agit « d’imaginer des demi-groupes pour respecter les règles de distanciation sociale », selon le ministre de l’Education nationale, qui juge « souhaitable de commencer par les classes charnières importantes ». Toutefois, à ce stade, rien ne semble gravé dans le marbre. Conscient d’être en terrain glissant, Jean-Michel Blanquer évoque un « dialogue essentiel avec les organisations syndicales », syndicats de l’enseignement et associations de parents d’élèves en tête. Pour répondre à l’inquiétude des professeurs face à un risque accru de contamination, il propose que « ceux qui ont des vulnérabilités de santé [puissent] rester en télétravail ».