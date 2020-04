#SANTÉ ⚕️ Le renoncement aux #soins, une bombe à retardement. ➡️ L’@urps_ml_paca et l’@aphm_actu lancent une campagne de sensibilisation pour inciter au retour aux soins. 🔗👉 https://t.co/OBqAAIYSPY pic.twitter.com/NEsKymIYjn — AP-HM – Hôpitaux Universitaires de Marseille (@aphm_actu) April 21, 2020

Dans la région, 13 339 personnes sont à présent (bilan au mardi 21 avril) contaminées par le covid-19, sur lesquelles 1806 sont hospitalisées. Parmi les personnes hospitalisées, 334 sont en réanimation, soit -24 par rapport à la veille, au cours de laquelle une hausse avait été observée. Fort heureusement, 2944 personnes sont à ce jour sorties guéries de l’hôpital. Dans les Ehpad, en revanche, le bilan ne décroît pas : 1402 résidents ont été contaminés (+51 par rapport à la veille), et 228 sont décédées au sein des Ehpad de la région (+10).

En France, les nombres des hospitalisations et cas en réanimation continuent lentement de baisser : 30 106 personnes sont hospitalisées pour cause de covid-19 (-478) et 5433 en réanimation (-250). 190 personnes sont entrées en soins intensifs depuis la veille. Malgré tout, 39 181 personnes ont pu quitter l’hôpital (+1772). Cependant, le taux de mortalité reste très haut, avec 12 900 décès à l’hôpital (+387) et 7896 en Ehpad et établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

De nouvelles modalités de confinement dans les Ehpad

Concernant les Ehpad et ESMS, le directeur général de la santé a précisé mardi 21 avril les nouvelles modalités de confinement : désormais, les consignes sont assouplies pour permettre, dans des conditions très encadrées, les visites des proches. «C’est très important pour les familles, pour les résidents mais aussi pour les personnels», a justifié le DGS. Il incombe aux directrices et aux directeurs de ces établissements de décider les mesures applicables localement après concertation collégiale avec l’équipe soignante et en particulier les médecins coordinateurs

Dans le reste du monde, la pandémie a fait plus de 170 000 morts et contaminé au moins 2,483 millions de personnes dans 193 pays.

ARS : ne pas négliger less autres pathologies

Dans un communiqué paru le 21 avril, l’Agence régionale de santé insiste sur «la nécessité de suivi des soins essentiels et sur l’importance de ne pas négliger les autres pathologies», même dans le contexte du covid-19. « Il n’y a pas de bon moment pour être malade, ne renoncez pas à vous soigner !», implore l’instance régionale sanitaire.

Elle rappelle que les acteurs de la santé sont mobilisés pour s’assurer qu’une réponse médicale soit apportée aux personnes qui nécessitent des soins indispensables durant la période de confinement : détection des AVC, maladies chroniques, suivi de la grossesse, suivi des jeunes enfants, urgences dentaires, urgences optiques, IVG, etc. «Renoncer, c’est prendre le risque d’un retard de diagnostic et de prise en charge et donc une perte de chance», prévient l’ARS. De leur côté, l’AP-HM et les médecins de ville ont également lancé une campagne de sensibilisation pour endiguer le phénomène.

Dans son point presse du 17 avril, le directeur général de la santé Jérôme Salomon s’inquiétait déjà d’une baisse des passages aux urgences, potentiellement due à une chute de la confiance envers les établissements hospitaliers en cette période de crise sanitaire.

