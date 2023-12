Une mission de coopération industrielle entre les deux rives de la Méditerranée est actuellement organisée par le réseau Anima Investment Network et la Métropole Aix-Marseille-Provence. Au programme : des rencontres avec le monde de la recherche et de l’industrie du territoire métropolitain dans les domaines des nouvelles énergies et de la décarbonation, de la microélectronique, de l’aéronautique et des technologies numériques appliquées à l’industrie.

Cette tournée alternera des sessions d’information sur les nouvelles tendances dans l’industrie, des visites de sites et de laboratoires de recherche et des rencontres d’affaires avec les clusters et les entreprises d’Aix-Marseille-Provence. Plusieurs acteurs du territoire participent à ces rencontres : les clusters Capénergies, Safe (aéronautique, défense, sécurité, environnement), SCS (électronique, numérique, IoT, intelligence artificielle), la plateforme d’innovation industrielle Team Henri Fabre, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne (campus de Gardanne), Rising Sud, Région Sud et Provence Promotion.

Crédit DR

L’objectif est de développer des alliances mutuellement bénéfiques entre les deux rives de la Méditerranée, au service d’une compétitivité accrue pour les industries de ces pays, autour des enjeux de la transition énergétique et des nouvelles technologies numériques. Dans le cadre du projet européen Euromed Clusters Forward, cofinancé par l’Union européenne, c’est la dernière opération de l’année labellisée dans le cadre de la Capitale européenne de l’Innovation iCapital (prix attribué par le Conseil européen de l’innovation).