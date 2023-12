Port-Cros (Var), l’une des belles îles de Hyères, dites les îles d’or, comme Porquerolles et ses voisines, est aussi le premier parc marin en France et en Europe, qui occupe 1700 hectares de terres émergées et 2900 hectares de surfaces marines. Le titre de parc national lui a été décerné par décret le 14 décembre 1963, André Malraux étant alors Ministre de la Culture, après qu’un colloque scientifique de 1962 a émis le principe de sa création.

Pour fêter cet anniversaire, sont organisés cette semaine à Hyères un colloque scientifique international (mercredi 13 décembre) et une table-ronde intitulée « Regards croisés de décideurs sur 60 ans de protection à travers les parcs nationaux » (jeudi 14 décembre). A cette table-ronde sont annoncés Corinne Lepage et Michel Barnier, tous deux anciens ministres de l’Environnement, Bérangère Abba, ancienne secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, Guillaume Sainteny, président du Plan bleu pour l’environnement et le développement en Méditerranée (et fils de Jean Sainteny, résistant et homme politique qui se tenait sur les fonds baptismaux du parc national), Jérôme Bignon, ancien sénateur et président du groupe de travail sur le climat et l’environnement, et Jean-Pierre Giran, maire de Hyères et ancien président des parcs nationaux de France.

Cette rencontre ouverte au public (*) sera précédée de la diffusion du documentaire Le miracle de Port-Cros, en présence du réalisateur Thierry Ragobert, avant d’évoquer le chemin parcouru depuis 60 ans et de se projeter vers les décennies à venir.

Le parc de Port-Cros anime aussi la part française de l’accord Pelagos

Le Parc national est distingué par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) en catégorie II. Son but premier est de protéger le patrimoine naturel, terrestre, à la végétation particulièrement épanouie par la présence de sources, et marin, sur un périmètre de 600 mètres de large. Le parc de Port-Cros anime aussi la part française de l’accord Pelagos, sanctuaire pour les mammifères marins de Méditerranée entre France, Monaco et Italie. L’Europe a reconnu son action par le diplôme européen du Conseil de l’Europe et par l’inscription dans le réseau Natura 2000.

C’est à Port-Cros que voit le jour le premier sentier sous-marin de Méditerranée visitable à la nage, avec un masque et palmes, pour observer faune et flore sous-marines. Confronté à une fréquentation annuelle d’environ un million de visiteurs, en 2023, le parc national a été identifié comme victime du surtourisme, comme d’autres lieux pouvant nécessiter une régulation des flux saisonniers, telles les calanques de Marseille.

Trois ambassadeurs : Nathalie Simon, François Sarano et Charles Berling

Tout au long de sa soixantième année, le Parc naturel de Port-Cros a été accompagné par trois ambassadeurs de renom à dimensions sportive, scientifique et culturelle : Nathalie Simon, ancienne championne de planche à voile, animatrice de radio et de télévision, François Sarano, océanographe, explorateur et cofondateur de l’association Longitude 181 nature et Charles Berling, homme de cinéma et directeur de la scène nationale Châteauvallon-Liberté.

À l’occasion de l’anniversaire du parc également, le Fort du Pradeau à Giens ouvrira ses portes du 14 au 17 décembre pour des ateliers, expositions, visites guidées, plongée en Méditerranée avec casque de réalité augmentée… (sur réservation: 04.94.12.82.37).

Jeudi 14 décembre de 15h à 19h au Forum du casino à Hyères

> Sur inscription sur www.portcros-parcnational.fr



(*) Regards croisés de décideurs