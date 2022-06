La première projection du rapport de forces national de l’Ifop donne la Nupes de Jean-Luc Mélenchon en tête des votes avec 25,7% des voix devant Ensemble!, l’alliance d’Emmanuel Macron qui n’en réunirait que 25%. Autre institut de sondage, OpinionWay donne 26,4% à la majorité présidentielle et 25,5% à la nouvelle alliance de la gauche. Des calculs qui seront affinés dans la soirée. Le Rassemblement national obtiendrait près de 19% et les LR 13,7% des voix selon Ipsos.

Selon les derniers sondages, publiés avant le 1er tour, la Nupes et Ensemble! étaient au coude-à-coude dans les intentions de vote autour de 27%.

En terme de projections en nombre de sièges, les estimations font état d’une majorité présidentielle entre 255 et 295 sièges contre 150 à 190 sièges à la coalition de gauche la Nupes. La majorité absolue se situe à 289 sièges. En 2017, La République En Marche et ses alliés avaient obtenu 313 députés. Les LR conserveraient entre 50 et 80 sièges tandis que le RN obtiendrait entre 20 et 25 sièges.

Comme redouté le taux d’abstention devrait atteindre ce dimanche un nouveau record pour un premier tour d’élections législatives, entre 52,5 % et 53 % selon les estimations de cinq instituts de sondage, plus d’un point de plus que le précédent record à 2017 (51,3 %). Les scores à la mi-journée et à 17h, constatés dans la région, le département ou même la ville de Marseille avec un très faible 30% de vote à 17h laissaient entrevoir ce retrait de plus en plus affirmé des citoyens à l’égard de la vie politique.

