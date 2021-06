C’est un coin de verdure comme on en trouve peu dans les grandes villes. A l’Hôtel 96, à Marseille (9e), on réutilise les emballages, on cultive son propre potager, et la consommation d’énergie et d’eau est scrupuleusement surveillée. Depuis sa création en 2012, l’hôtel géré par Alice Denoix et Wiliam Racine fait référence en matière de respect de l’environnement, ce qui lui a valu de recevoir en 2020 le label Clef verte, un label international (Green key à l’étranger) qui récompense les initiatives écologiques des hôtels et restaurants. Ils sont actuellement 14 à en bénéficier sur Marseille. Aujourd’hui, la Métropole et l’Office métropolitain de tourisme et des congrès visent la labellisation de 50 établissements à Marseille d’ici 2022, mais aussi le développement du label à l’échelle métropolitaine.

C’est donc dans ce cadre de l’Hôtel 96 que Marc Thépot et Maxime Tissot, respectivement président et directeur de l’Office de tourisme, accompagnés de Sarah Boualem, vice-présidente du Conseil de territoire Marseille-Provence, ont exposé leur plan d’action pour étendre le label clef verte sur tout le territoire métropolitain. Car si le label est développé en France depuis 1998, il reste assez mal connu du secteur touristique. A Marseille, 14 établissements se sont vus décerner ce label, mais les institutions métropolitaines veulent aller plus loin : « Marseille est un hub mais c’est toute la Provence qu’il faut regarder », souhaite Maxime Tissot. Surtout que le critère environnemental est devenu un véritable facteur d’attractivité : « De plus en plus de clients choisissent un établissement qui partagent leurs valeurs », constate pour sa part Marc Thépot, président de l’Office de tourisme.

De son côté, la Métropole prévoit de « décliner ce label en partenariat avec Provence Tourisme (qui relève du Département, ndlr), en démontrant les aspects positifs au travers de témoignages des restaurateurs et hôteliers », projette Sarah Boualem , vice-présidente du Conseil de territoire déléguée à la promotion et au développement du tourisme. La bonne volonté des acteurs locaux ne manque pas pour initier une démarche écologique et plusieurs d’entre eux sont présents ce matin du jeudi 3 juin 2021 à l’Hôtel 96 : parmi eux, Active Road, agence touristique qui met en relation les professionnels éco-responsables du secteur touristique ; Levantin, qui propose des croisières à bord de catamarans à moteur électrique ; ou encore Fadabike, opérateur qui propose des balades à vélo électrique dans Marseille.

Une centaine de critères à respecter pour l’obtention du label Clef verte

L’obtention de ce label Clef verte est conditionnée au respect d’une centaine de critères fondés sur les piliers du développement durable : l’écologie, l’économie et le social. Parmi ces critères, on retrouve le tri des déchets, la suppression du plastique, la réduction de l’empreinte carbone, mais également la formation du personnel de l’entreprise pour le sensibiliser, l’organisation d’actions écosolidaires et le fait de reverser des denrées alimentaires encore comestibles à des associations. Un audit est nécessaire pour déterminer ou non le respect de ces critères. Le respect de ces conditions est vérifié par audit. Les démarches peuvent paraître complexes, c’est pourquoi l’office de tourisme propose d’épauler les entrepreneurs, logistiquement et financièrement. Il prend ainsi en charge la totalité des coûts de l’audit la première année, et la moitié la deuxième année. « Avec le temps, on se rend compte qu’il y a un retour sur investissements, on fait des économies sur les factures d’eau et d’énergie par exemple », témoigne William Racine, gérant de l’Hôtel 96. En revanche, pour l’hôtelier, il est encore trop tôt pour constater l’influence du label sur les réservations : « Nous avons reçu le label en 2020, or cela coïncide avec la période du confinement. Les réservations reprennent à peine et nous ne pouvons pas dire actuellement si cela est dû au label », nuance-t-il.

La liste des établissements labellisés clef verte à Marseille :



– le Nhow Palm Beach

– le Carré Vieux-Port

– le Ryad Boutique Hôtel

– la Résidence du Vieux-Port

– l’Hôtel 96

– l’Intercontinental Hôtel Dieu

– le Best Western plus la Joliette

– le Terminus Saint-Charles

– le Radisson Blu

– l’Hôtel Bellevue

– Deux auberges de jeunesse dans les 8e et 12e arrondissements