Sensibiliser à la laïcité dès le plus jeune âge. C’est l’objectif des « kits Laïcité », qui seront distribués dans le courant du moins de juin au sein de 55 collèges à Marseille. Les collégiens recevront ainsi dans ce kit une édition du Livre géant de la laïcité et des fiches pédagogiques pour expliquer de façon ludique la laïcité. Un projet porté par le groupe Synergie Family, en partenariat avec l’Education Nationale et l’éditeur du livre de la laïcité Hors-Pistes, et financé par la fondation Hashtag Marseille. Ce fonds de dotation privé a pour vocation de soutenir des causes qui touchent les Marseillais, en l’occurrence la laïcité. « C’est important de donner dès plus jeune âge les bases pour construire leur jugement », explique Christophe Baralotto, le président de Hashtag.

Crée en 2015 en réaction aux attentats, le Livre géant de la laïcité, édité par la maison d’édition aixoise Hors Piste, dirigée par Jean-Michel Aupy, a pour but d’expliquer la laïcité en mêlant histoire et humour. Il est déjà distribué dans de nombreux établissements dans 84 villes en France.

Un escape game sur le thème de la laïcité

Et pour aller encore plus loin dans l’aspect ludique, Synergie Family, acteur de l’éducation populaire et inclusive, a fait appel à la Compagnie de l’Eclair qui a mis au point trois animations qui seront dévoilées mercredi prochain devant des représentants du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. Parmi ces animations, un escape game sur le thème de la laïcité. Sont également prévus un atelier d’écriture d’un court-métrage sur la laïcité, intitulé « Laïciné » (le programme complet des ateliers présentés ci-dessous), ainsi qu’un atelier d’écriture visant à produire un recueil artistique de textes portant sur la laïcité, afin de montrer la diversité de perception de cette dernière.

« L’objectif est que les jeunes mettent le bout du doigt dans l’engrenage de la laïcité mais pas toute la main, cela viendra plus tard », détaille pour Gomet’ François Grouart, directeur du pôle insertion professionnelle de Synergie Family. « En proposant ces modules, nous voulons détendre l’atmosphère sur un sujet souvent source de tensions », poursuit-il.

Les animations seront proposées à la rentrée de septembre 2021 dans les collèges et lycées marseillais, mais aussi ailleurs en France. Elles ont été présentées en avant première mercredi 9 juin à l’Epopée, à Marseille. A cette occasion devait être également dévoilé le nouveau livre édité par Hors Piste et intitulé « Vivre Libres – enseigner par le respect de la liberté d’expression », en réaction à l’assassinat de Samuel Paty, en octobre 2020.

Document source : les animations proposées par Synergie Family et la Compagnie de l’Eclair

