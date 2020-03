Les opérations de vote pour les élections municipales et métropolitaines ont débuté ce matin à 8h à dans le département des Bouches-du-Rhône comme partout en France malgré la menace de l’épidémie de coronavirus. Certaines communes ont demandé une prolongation des heures d’ouverture afin de permettre au plus grand nombre de voter, les mesures exceptionnelles de prévention dans les bureaux risquant de ralentir le processus.



Malgré les dispositions prises, l’accélération de l’épidémie et le passage au stade 3 de la crise depuis samedi a poussé des élus à demander le report des élections. C’est notamment le cas de Renaud Muselier, le président de la Région Provence Alpes d Côte d’Azur et président de Régions de France.

💬 « Nous allons vers une épidémie généralisée dans les prochaines jours. Il y a, à ce jour, pas suffisamment de prise de conscience des Français de leur comportement », déclare le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. pic.twitter.com/0psjPWi8pl — franceinfo (@franceinfo) March 14, 2020

Dans certains bureaux de vote, des défections d’assesseurs ont été enregistrées et risquent de perturber un peu plus le scrutin qui pourrait être pénalisé par une abstention record. Rendez-vous à 20 heures sur Gomet’ pour les premières tendances puis les résultats et les réactions. Bon vote !

