Année après année, Emerging Valley s’inscrit comme un événement phare entre start-up africaines et françaises. Pour la troisième année de suite, le rendez-vous créé par Samir Abdelkrim, entrepreneur et consultant spécialiste de l’Afrique, s’invite les 4 et 5 décembre à thecamp, pour une journée d’échanges et de rencontres. Pour l’occasion, un total de 65 start-up africaines feront le déplacement, afin de parler financements, investissements, science et sport.

Investissements et financements au cœur des échanges

Lever des fonds, voilà souvent un obstacle majeur que rencontrent les start-up africaines au moment de se développer. Samir Abdelkrim, qui a passé trois années de sa vie à sillonner le continent à la rencontre des entrepreneurs, le sait bien. Voilà pourquoi cette troisième édition d’Emerging Valley fera la part belle aux financements, avec notamment la présence d’un acteur comme l’Agence Française de Développement, mais également d’autres bailleurs présents en Afrique. Côté entreprises, des « scale-up » africaines de référence telles que le CcHub, incubateur de Lagos qui vient de lever 60 millions d’euros.

Il sera également question d’investissements pendant ces deux jours. Cette année, les conférences auront l’ambition de faire le lien entre les écosystèmes d’innovation africains et ceux du monde arabe, avec la venue d’une quarantaine d’entreprises de Palestine, du Liban, de Jordanie ou encore d’Egypte. Particulièrement dans l’actualité ces dernières semaines – le pays ayant connu une grande mobilisation de la société civile, l’écosystème libanais sera à l’honneur, avec la présence d’activistes spécialisés dans la « civic tech ».