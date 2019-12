La maison de vente De Baecque et Associés a été nommée, le 22 octobre 2019, par le tribunal de commerce de Marseille comme repreneur de l’hôtel des ventes situé rue Vincent Cordouan dans le 6e arrondissement, dans le cadre de la liquidation de la maison Leclere MDV. Celui-ci a rouvert ses portes depuis le 4 novembre.

En effet, le dépôt de bilan inattendu de Leclère MDV en septembre dernier a créé l’étonnement dans le milieu des collectionneurs et des amateurs d’art. Il faut rappeler que le commissaire-priseur Damien Leclère avait su faire de cette ancienne usine de moteurs un lieu emblématique, insufflant à travers une trentaine de ventes annuelles et plusieurs expositions d’art contemporain une nouvelle dynamique au marché. Fort de ce succès, Leclère MDV avait ouvert des bureaux à Paris, près de l’hôtel des ventes Drouot qui, eux, n’ont pas été repris.

Avec cette nouvelle acquisition, De Baecque et Associés poursuit son expansion. Après Paris et Lyon, la maison de ventes bénéficie désormais d’une adresse dans le sud de la France en précisant que « chaque hôtel des ventes gardera son entière autonomie : les lots confiés dans une région y passent aux enchères, à certaines exceptions près. Cette démarche permet de donner une dynamique propre à chaque lieu, et conserve aux ventes aux enchères leur charme qui repose notamment sur la diversité (…). Pour exemples, l’archéologie à Paris, les livres anciens à Lyon et la peinture provençale à Marseille ».

En octobre, De Baecque & Associés a organisé, à Paris et Lyon, neuf ventes aux enchères dont une online, pour un montant total des adjudications de 944 751 € (1 180 938,75€ avec frais). Tout récemment, le buste en bronze de Paul Phélypeaux, seigneur de Pontchartrain, attribué à Francesco Bordoni et estimé à plus de 500 000 euros, a trouvé preneur pour 2 400 000 euros (sans les frais).

Comme le fait savoir De Baecque et Associés : « En reprenant les locaux de Marseille rempli du stock des objets confiés à la vente, l’engagement de gérer les restitutions a été pris : les anciens clients de Leclère MDV peuvent soit récupérer leur bien, soit confier un nouveau mandat de vente au repreneur ». Les restitutions ont commencé le 18 novembre 2019 à Marseille. Quant à la première vente aux enchères de la nouvelle équipe, elle aura lieu courant décembre. À suivre.