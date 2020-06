« A partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte de la crise que avons traversée ». Dans une quatrième allocution depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, dimanche 14 juin, le président de la République, Emmanuel Macron, a dressé son bilan de la gestion française de l’épidémie et évoqué les pistes pour son « plan de reconstruction ».

Tout le territoire passe en zone verte

Le 2 juin dernier, les voyants étaient au vert dans quasiment toute la France, à l’exception de l’Île-de-France, de Mayotte et de la Guyane. A partir de lundi 15 juin, tout le territoire national passe au vert, ce qui rend possible la réouverture totale des restaurants, cafés et bars en Île-de-France. Cependant, Mayotte et la Guyane restent en alerte orange.

Réouverture totale des crèches, écoles et collèges

Jusqu’à présent, le retour en classe s’effectuait sur la base du volontariat. Mais à partir du 22 juin, l’enseignement devrait reprendre son cours normal, « de manière obligatoire et dans les règles de présence normales », a spécifié le chef de l’Etat. Cependant, certaines zones d’ombre restent à préciser comme l’éventuel remplacement des professeurs qui ne pourraient pas reprendre pour raisons de santé.

A noter que ce retour en classe s’effectuera pour les deux semaines restantes de l’année scolaire. « Chaque jour compte dans la vie d’un élève », a justifié le ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer. Il a également précisé à cette occasion qu’il y aurait un allègement certain des consignes sanitaires dans ce type d’établissement : « l’allègement fondamental est celui de la distanciation physique (un mètre latéral, NDLR) » pour permettre d’accueillir tous les élèves, a-t-il reconnu.

Deux semaines ce n’est pas rien!

Avec, en plus, la semaine qui commence pour monter en puissance.

Il était décisif que nous réussissions, étape par étape, le déconfinement progressif du 11 mai au 4 juillet.

Les visites dans les ehpad à nouveau autorisées

A compter de lundi 15 juin, les Ehpad pourront à nouveau être ouverts aux visiteurs, a annoncé Emmanuel Macron. « Pour nos aînés en maisons de retraite ou en établissements, les visites devront désormais être autorisées »,, a-t-il annoncé ce dimanche 14 juin.

Un plan de reconstruction économique fondé sur l’indépendance

« Je veux que nous tirions toutes les leçons de ce que nous avons vécu » a martelé Emmanuel Macron. Le président de la République a insisté sur la nécessité de retrouver une indépendance dans la production, « pour vivre heureux et vivre mieux ». Il entend ainsi « rebâtir une économie forte, écologique et solide».

Le locataire de l’Elysée est par ailleurs revenu sur les différents dispositifs mis en place pour soutenir l’économie : chômage partiel, plans massifs pour le tourisme, la culture, la restauration ou encore récemment l’aéronautique etc. Le montant total de ces plans d’urgence se chiffrerait à près de 500 milliards d’euros. Cependant, Emmanuel Macron s’est voulu rassurant : « Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant les impôts », a-t-il assuré. Par ailleurs, Emmanuel Macron dit « vouloir tout faire pour éviter les licenciements », en négociant avec les syndicats, patronats et entreprises.

« Tout ne peut pas se décider à Paris »

Par ailleurs, le Président a insisté sur la nécessité de « créer de nouveaux emplois en investissant dans notre indépendance technologique, industrielle, numérique et agricole ». L’indépendance de demain devra passer par « la recherche, l’attractivité des filières », ou encore « la relocalisation lorsque cela se justifie ». Il faudra aussi « créer les emplois de demain par la reconstruction écologique, en réconciliant production et écologie avec un plan de modernisation du pays autour de la rénovation thermique de nos bâtiments et du soutien aux industries vertes ». Il a également évoqué une nouvelle organisation du pouvoir fondée sur place accrue du niveau local. « L’organisation de l’Etat doit profondément changée. Tout ne peut pas se décider à Paris; libérons la crétivité et l’énergie du terrain » a-t-il lancé en prenant pour exemple les universités ou les hôpitaux.

« Ce plan de reconstruction se fera avec l’Europe autour d’un endettement conjoint» a assuré le président europhile en évoquant le plan de relance franco-allemand présenté lundi 18 mai, qui constitue « un tournant historique ».

Le président de la République Emmanuel Macron a conclu son allocution en incitant toutefois à ne pas baisser la garde : « La lutte contre l’épidémie n’est pas terminée ». Il devrait s’exprimer à nouveau en juillet, pour « préciser ce nouveau chemin lancé ». Il a appelé également à faire preuve « d’union autour du patriotisme républicain » alors que des manifestations violentes éclatent aux quatre coins du pays contre les violences policières.

