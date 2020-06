Share on Facebook

La campagne municipale marseillaise a pris un curieux tournant depuis les révélations de France 2 et de Marianne jeudi 11 juin sur les « procurations simplifiées » proposées par des membres de l’équipe de la candidate Martine Vassal. La justice a très vite réagi avec l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « faux et usage de faux » et une perquisition samedi 13 juin au local de campagne de la tête de liste LR.

Dans un communiqué vendredi 12 juin, elle assure ne pas être au courant : « Si ces faits sont avérés, ils sont inacceptables, écrit-elle. Je n’admets pas que quiconque puisse enfreindre les règles (…) J’en tirerai le cas échéant toutes les conséquences et je demande à celles et ceux qui auraient pu y contribuer de se mettre en retrait de la campagne et de leurs mandats s’ils venaient à être élus ».

J’apprends que des procurations concernant le second tour des #electionsmunicipales auraient pu être réalisées en non-conformité avec les procédures en vigueur. Si ces faits sont avérés, ils sont inacceptables. Je n’admets pas que quiconque puisse enfreindre les règles. pic.twitter.com/UOnRZDICvi — Martine Vassal 2020 (@Vassal2020) June 12, 2020

Yves Moraine et des élus du 11-12 dans la tourmente

Dans son article, l’hebdomadaire Marianne pointe du doigt une candidate LR sur les listes de Julien Ravier, tête de liste dans les 11e et 12e arrondissements. Ce secteur serait particulièrement concerné par ces fraudes. Le Journal du Dimanche a dévoilé le 14 juin de nouveaux témoignages déroutants sur le déroulement du premier tour dans les bureaux de vote des quartiers Est de Marseille. Cécile Vignes, candidate DVD sur la liste de Bruno Gilles y raconte avoir « vu arriver avec des procurations des élus et des fonctionnaires clés de la mairie des 11e et 12e arrondissements, dont la directrice générale des services, l’élu en charge de l’urbanisme et même le directeur de cabinet du maire ».

Un autre proche de la candidate LR Martine Vassal, Yves Moraine, est également mentionné dans cette affaire. France 3 révèle un mail qui circule sur Facebook où le président du groupe majoritaire au conseil municipal de Marseille propose également de faire des procurations. L’avocat ne nie pas avoir rédigé ce courriel et répond aux journalistes de France 3 : « Nous pensions que les conditions de vérification de l’identité seraient assouplies vue la situation sanitaire. Et qu’une simple signature suffirait ».

Une capture d’écran d’un mail envoyé par Yves Moraine circule sur les réseaux sociaux (Crédit Facebook/Twitter)

Gaudin réaffirme son soutien à Martine Vassal

La légende noire de la vie politique à Marseille, ça suffit, on ne l’a que trop subie par le passé Jean-Claude Gaudin

Dans un interview à La Provence, le maire LR de Marseille depuis 25 ans vole au secours de Martine Vassal prise dans la tempête médiatique. Jean-Claude Gaudin lui réitère son soutien et « espère que la justice et la police démontreront très vite la validité des procurations enregistrées par la Ville de Marseille. La légende noire de la vie politique à Marseille, ça suffit, on ne l’a que trop subie par le passé », regrette-t-il.

La liste de Michèle Rubirola, arrivée en tête du premier tour des municipales à Marseille devant Martine Vassal, le Printemps Marseillais (PM) a mis en place une « commission de vigilance (…) pour vérifier toutes les procurations déposées ». La coalition de l’union de la gauche à Marseille a annoncé vendredi 12 juin avoir déjà détecté 4 595 procurations incomplètes. Tête de liste (PM) dans le premier secteur, Sophie Camard va plus loin et réclame carrément la démission et le retrait de la liste de Martine Vassal.

Madame @Vassal2020

Vous imprimez de fausses affiches

Vous inventez des candidats

Vous insufflez un climat de peur avec « Marseille qui brûle »

Vous tentez d’organiser la fraude électorale

Vous sortez du cadre républicain.

Démissionnez. Et retirez votre liste. — Sophie Camard (@SophieCamard) June 13, 2020

Martine Vassal propose d’annuler toutes les procurations

La candidate LR a partiellement répondu à cette attaque sur BFMTV lundi 15 juin : « Je veux gagner dans les règles », a-t-elle annoncé sur la chaine d’informations. Et pour montrer sa bonne foi, elle propose « au ministre de l’Intérieur d’annuler toutes les procurations » pour remettre les choses à plat.

Municipales à Marseille: la candidate Martine Vassal (LR) assure "ne pas être une fraudeuse" pic.twitter.com/cFeJ8z3Qca — BFMTV (@BFMTV) June 15, 2020

Une solution difficile à mettre en place alors que des votes par procuration au premier tour sont également entachés de soupçons de fraude. L’enquête continue à moins de deux semaines du scrutin final.

