Nouvelle étape dans ce déconfinement très progressif. Ce jeudi 28 mai, à l’issue du conseil de défense dirigé par le président de la République, le Premier ministre Edouard Philippe a pris la parole pour préciser les nouvelles modalités de déconfinement à compter du 2 juin. A la vue de la situation épidémique qui semble s’améliorer, les Français vont pouvoir opérer un semblant de retour à la normale. Au 28 mai, en effet, seuls trois départements restent classés en orange : Mayotte, la Guyane et le Val d’Oise. Par ailleurs, même si le nombre de personnes en réanimation est repassé en dessous des 2000, «l’hôpital reste toujours sous tension », a précisé Edouard Philippe. Malgré tout, de nombreux assouplissements seront observés dès le 2 juin sur les modalités de déconfinement.

De nouveaux indicateurs de l’évolution de l’épidémie

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a pris part aux annonces de l’après-midi. Il a listé les quatre nouveaux indicateurs qui seront à présent pris en considération pour évaluer la propagation de l’épidémie.

Tout d’abord, il a évoqué le taux d’incidence, qui correspond au nombre de personnes infectées sur 100 000 habitants sur une période de sept jours et donne une idée de la pression épidémique. Ce taux d’incidence serait aujourd’hui de 6,14 sur 100 000 au niveau national. Ensuite, la positivité des tests servira également d’indice pour détecter une éventuelle reprise de l’épidémie. Sera également pris en compte le fameux R, soit le taux de reproduction effectif de l’épidémie qui correspond au nombre de personnes qu’un cas de covid-19 peut contaminer autour de lui.

Enfin, la capacité en réanimation reste un indicateur fort de la gravité de l’épidémie. Ce nombre a largement baissé à ce jour, avec 1500 lits occupés en réanimation pour cause de covid-19 à ce jour, contre plus de 7000 au plus fort de l’épidémie.

Réouverture des lycées, pas d’oral de français au bac

Le ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer a pris la parole à son tour pour annoncer la possible réouverture des lycées à compter du 2 juin, en zone verte. Cependant, le ministre a renoncé à la tenue des épreuves orales du bac de français, qu’il souhaitait initialement maintenir.

A partir du 2 juin également, l’ensemble des écoles primaires et collèges en zone verte pourront à nouveau accueillir l’ensemble des élèves, toujours sur la base du volontariat pour ces derniers. Les départements en zone orange continueront pour l’instant d’accueillir prioritairement les 6e et 5e dans l’enceinte des collèges.

Lundi 25 mai, le président de la Région Sud Renaud Muselier avait communiqué en amont sur la réouverture des lycées, considérant les établissement de la région comme « prêts » après avoir été fournis en gels hydroalcooliques, masques et gants.

Réouverture des bars-cafés-restaurants … dans des conditions adaptées

Ils sont en quelque sorte des symboles de « l’art de vivre » à la française, comme l’a reconnu Edouard Philippe lors de son allocution. Les bars, cafés et restaurants pourront officiellement accueillir à nouveau de la clientèle à partir du 2 juin. Mais attention : avec un maximum de dix personnes par tablée et l’obligation de porter un masque pour se déplacer dans l’établissement, aller au restaurant pourrait ne pas être aussi simple qu’avant. En zone orange, en revanche, seuls les terrasses de bars ou restaurants pourront être ouvertes. A ce titre, Edouard Philippe a appelé les maires des communes concernées à autoriser « une forme d’organisation un peu différente, peut-être un petit peu plus libérale, pour faire en sorte que plus d’exploitants et plus de cafés ou de restaurants puissent disposer de l’espace extérieur ».

Le chef du gouvernement a également annoncé la réouverture des hébergements touristiques dans tous les départements, à l’approche de la période estivale.

Maintien des frontières intérieures et extérieures à l’Europe

L’interdiction de se déplacer à plus de 100 kilomètres sera abrogée à partir du 2 juin. Cependant, même si le Premier ministre a soutenu lors de la conférence de presse que les Français pourraient se rendre en Italie dès la semaine prochaine, se déplacer hors de France ne sera pas si simple. En effet, l’Union Européenne a opté pour un maintien jusqu’au 15 juin des frontières intérieures. Seuls les pays seront décideurs pour ouvrir leurs frontières nationales aux étrangers. C’est le cas de l’Italie, qui rouvrira ses frontières à compter de la semaine prochaine. En outre, la décision de rouvrir ou non les frontières extérieures de l’Europe reste pour l’heure en suspens et devra être discutée à compter du 15 juin.

Reprise partielle de la vie culturelle le 2 juin

Le 2 juin prochain, les salles de spectacle, théâtres et musées pourront accueillir du public. Pour rappel, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin avait déjà annoncé la gratuité des musées marseillais jusqu’à la fin 2020. Quant aux activités sportives, elles pourront reprendre dans les zones vertes à l’exception des sports collectifs et de contact.

Les rassemblements toujours limités

« Notre pire ennemi, ce sont les très grands rassemblements », a conclu Edouard Philippe. Ainsi, les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public devront rester prohibés encore quelque temps. Une jauge maximale de 5000 personnes pourra être instaurée pour les grands rassemblements à partir du 22 juin, lorsque interviendra la troisième et dernière phase du déconfinement.

