Le Premier ministre Edouard Philippe avait déjà évoqué cette possibilité lors de l’annonce de la phase 2 du déconfinement le 22 mai dernier. Après concertations de Etats membres ce vendredi 5 juin, il est désormais possible d’envisager une réouverture progressive des frontières internes de l’Union Européenne d’ici la mi-juin. Toute restriction devra être fondée sur « des critères sanitaires objectifs, non discriminants et proportionnés ».

Home affairs ministers today discussed how to ensure the gradual lifting of #bordercontrols is done in a:

> coordinated

> non-discriminatory

> proportionate way

Find out more about the video conference