C’est au cœur du salon d’honneur du Palais de la Bourse que vingt-cinq organisations ont été récompensées pour leurs engagements sociétaux mardi 23 mai. Elles ont toutes reçues leur labellisation Empl’itude, une distinction portée par l’association Emergence(S) et le plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), depuis quinze ans. « Ce type d’initiative apporte des solutions concrètes à l’emploi », s’est félicité Laurent Carrié, préfet délégué à l’égalité des chances. Parmi les 25 lauréats de la promotion 2022, quatre ont reçu la labellisation pour la première fois : Seramm, Adecco, Groupe Omnium, et Solidarité femmes 13.

Seramm, la filiale du groupe Suez

« Nous accompagnons les personnes au quotidien en respectant leurs singularités », prône Claude Martin, représentante du service d’assainissement Marseille Métropole (Seramm). Depuis 2018, le Seramm a mis en place le « Seramm challenge », un dispositif qui permet à tout collaborateur (peu importe son statut dans l’entreprise), de proposer un projet et de le porter pendant un an. A terme, ce projet est présenté devant un comité et industrialisé s’il est retenu. En l’espace de cinq ans, « 22 projets ont été retenus sur 28 proposés », avance Claude Martin.

Pour cette initiative mais aussi pour leur clause d’insertion sociale et son accompagnement auprès des collaborateurs, le Seramm a reçu la labellisation Empl’itude. Une distinction dont se réjouit Claude Martin « Le label va valoriser nos actions et notre engagement. Il va aussi générer de la fierté et donc des avantages ». Elle s’interrompt puis ajoute « C’est un élément de différenciation qui va nous permettre de réadapter nos actions au regard des politiques publiques ». Un dévoiement clé pour le Seramm qui compte la Métropole Aix-Marseille Provence comme client principale.

L’agence d’interim Adecco

Être labellisé Empl’itude était aussi une étape importante pour l’entreprise Adecco. « Cela nous donne l’opportunité d’aller chercher des marchés auxquels on n’a pas accès », confie Fatoumata-Caroline Kebe, consultante en recrutement à Adecco. La société de solution RH met en relation des entreprises et des personnes. Depuis 2016, Adecco propose des alternances d’un an entre ses entreprises partenaires et des jeunes « éloignés de l’emploi ». Un recrutement un peu particulier : « Ils ne sont pas recrutés sur leurs connaissances, mais vraiment sur leur savoir être », partage Fatoumata-Caroline Kebe qui précise que cette démarche débouche souvent sur la concrétisation d’un CDI.

Adecco est implanté sur le territoire et a reçu la labellisation dans d’autres régions. Mais implanté à Marseille depuis un an et demi, être récompensé est une fierté pour l’entreprise. « Le label prouve que l’on est engagé, on va donc pouvoir élargir notre marché et nos entreprises partenaires », conclut Fatoumata-Caroline Kebe

Le Groupe Omnium, spécialiste de l’envacré à l’emploi et eloppe du bâtiment

Le Groupe Omnium, lui, ne compte pas sur des partenaires mais sur ses collaborateurs. Spécialiste de l’enveloppe du bâtiment, le groupe compte cinq entreprises pour pas moins de 160 collaborateurs. Des collaborateurs aux profils variés, ayant de 22 à 62 ans et comptant même des femmes non pas secrétaires mais bel et bien « conductrices de travaux ». Une fierté pour Christine Peresse, responsable ressources humaines.

Le groupe propose du tutorat et un référenciel de compétences pour permettre à chaque acteur de connaître son rôle au sein du groupe. Une aide bienvenue pour les salariés. « Ils apprécient ce parcours d’intégration », affirme Christine Peresse. En plus du parcours d’intégration, le groupe Omnium a mis en place des formations aux métiers de façades pour faire face à la pénurie de profils que connaît le milieu. Obtenir la labellisation Empl’itude est une récompense pour Christine Peresse : « Cela nous booste, et nous oblige à sortir de notre zone de confort », s’exclame t-elle.

L’association qui soutient les femmes victimes de violence : Solidarité femmes 13

Solidarité femmes 13 est la seule association ayant reçu une première labellisation. Depuis 47 ans, l’association « accompagne, héberge, accueille des femmes victimes de violences conjugales et sexuelles », explique Sophie Pioro, directrice de Solidarité femmes 13. Elle reçoit 8000 appels par an, et reçoit plus de 3000 femmes. Pour bénéficier du label, l’association a mis en place des actions collectives en interne. « Cela apporte de la joie, de la motivation et de l’animation dans un quotidien pas toujours facile », éclaire Sophie Pioro. « On a beaucoup de difficultés à recruter, les gens ont du mal à travailler dans le social alors que cela a beaucoup évolué », confie la directrice de Solidarité femmes 13.

La labellisation Empl’itude devrait permettre à l’association de continuer à recruter des profils divers tels que des alternants, des chargés de projets… De poursuivre dans la dynamique initiée par l’entreprise, mais aussi de promouvoir le métier auprès des plus jeunes pour en faire des futurs collaborateurs « Ce sont des débouchés intéressants », affirme Sophie Pioro.

« Malgré un contexte économique qui a évolué, changé, l’enjeu est toujours le même : faire le lien entre l’offre et la demande d’emploi » résume Sabine Bernasconi, vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, déléguée à l’insertion professionnelle. De son côté, la maire des 13e et 14e arrondissements, Marion Bareille, n’a pas été avare de compliments : « Ce certificat marque votre engagement local, soyez fiers et remerciez votre équipe ! »

