Avec le CIP Med, le Club Informatique Provence Méditerranée présidé par Laetitia Biciacci (photo) les directeurs des systèmes d’Information les DSI et les CTO, chief technology officer [1] se donnent un temps de réflexion sur le sens de leur métier. Jeudi 1er juin au Palais des papes, les décideurs IT débattront sur le thème « Donner du sens au numérique. » Avec trois approches : l’impact de leur métier avec les questions de l’obsolescence des outils et de la consommation énergétique de l’informatique et du cloud, l’inclusion avec les problèmes des personnels décrocheur de l’informatique, et la confiance dans le traitement des données, leur non-marchandisation et leur sécurité.

Au programme :

Laurent Baurens, IT manager de Naturex, (production d’ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale) groupe Givaudan Avignon,

Patrick Baldit, CDO, chief data officer national du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives),

Samuel Masson, directeur du cabinet de recrutement Omniciel

Animé par Sylvain Fievet, co-fondateur d’Alliancy, mag numérique et business,

Jeudi 1 juin, 18 heures à 23 heures. La manifestation s’adresse aux décideurs de informatiques, que sont les DSI, CTO, RSSI responsables de la sécuritéé et des systèmes d’information, CDO, chief digital officer ou direction de la transformation digitale…

Inscription : communication@cip-paca.org

https://www.cip-paca.org/evenements-diner-decideurs-avignon2023/

Chaque inscription est soumise à validation.

(1) Un CTO (Chief Technology Officer) est un cadre exécutif chargé de superviser la R et D et les besoins technologiques d’une PME Le DSI utilise la technologie pour améliorer la façon dont les personnes au sein de l’entreprise font leur travail.