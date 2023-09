Share on Facebook

Share on Twitter

Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a annoncé le 31 août les différentes aides auxquelles les étudiants auront droit en cette rentrée 2023.



Les voici :

Des bons plans culture

Avec le e-pass, les jeunes de 13 à 25 ans auront 80€ d’accès direct à des activités culturelles et sportives. Lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves ou étudiants du sanitaire et du social, nombreux sont les élèves éligibles.

Des trajets illimités

Le pass Zou, créé depuis 2020, fait aussi sa rentrée : 90€ par an pour se déplacer en train et en bus, dans toute la région de manière illimitée et accessible pour les jeunes de 3 à 25 ans.



(Crédit Région Sud)



Les bons plans santé

Avec le pass santé jeune, la Région Sud rembourse jusqu’à 365€ pour les contraceptions, des consultations médicales ou psychologiques pour les jeunes de 15 à 26 ans. De plus, comptez 100€ supplémentaires sont pour les boursiers souhaitant souscrire à une complémentaire santé avec le Pass Mutuelle.



Le pass santé jeunes propose désormais un « e-coupon vaccination », dédié à la vaccination du papillomavirus.