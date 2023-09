Share on Facebook

Share on Twitter

Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône organise mardi 5 septembre de 18h à 19h à la préfecture à Marseille la séance de signature des “pactes capacitaires” pour le renforcement des moyens de lutte et de prévention contre les feux de forêt des Bouches-du-Rhône.

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, a annoncé le 24 août 2023 que plus de 2,5 millions d’euros supplémentaires avaient été alloués à la lutte et la prévention contre les feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône.

Feux de forêts : trois pactes pour de nouvelles capacités

Les trois pactes permettront l’acquisition de moyens de lutte contre les feux de forêt supplémentaires dans une région où le risque incendie est particulièrement élevé :

Le SDIS13 (Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône) va bénéficier d’une subvention de 1,4 million , ce qui permettra l’achat de huit véhicules de lutte contre les feux de forêt.

Le BMPM (Bataillon de marins-pompiers de Marseille) va bénéficier d’une subvention de 1,06 million, permettant l’achat de cinq véhicules de lutte contre les feux de forêt.

l’École d’application de sécurité civile (ECASC/Valabre), bénéficiera d’une subvention de 211 250 € pour du matériel spécialisé.

Julien Marion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC); Richard Mallié, président du SDIS 13; le colonel Jean-Luc Beccari, directeur du SDIS 13; Benoît Payan, maire de Marseille; et Jacky Gérard, président de l’Entent, seront présents à l’événement.

Lien utile :

Agenda hebdo : les événements à suivre du lundi 4 au vendredi 8 septembre