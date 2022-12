Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad, racheté au dirigeant fondateur Kevin Polizzi en 2019, a annoncé mercredi 30 novembre 2022 regrouper l’ensemble de son activité sous la bannière Free Pro. « Aujourd’hui, l’entreprise prend le nom de Free Pro pour affirmer l’ambition du groupe sur le marché B2B » explique la filiale du groupe de Xavier Niel, dirigée par Denis Planat depuis 2021.



Avec un doublement du chiffre d’affaires en moins de deux ans et le recrutement de plus de 200 collaborateurs pour un effectif aujourd’hui de 500 salariés (300 à Marseille), la société évolue rapidement.

Les équipes ont rejoint le quartier Smartseille dans l’immeuble Smartsea construit par Eiffage et détenu par Groupama. Avec le lancement de l’offre Free Pro, fixe et mobile, il y a 18 mois, la société revendique désormais près de 30 000 clients à travers l’ensemble du territoire national. Free Pro est dotée de trois datacenters certifiés et souverains en France, du plus grand réseau 5G dans les zones urbaines et dans les territoires ruraux (87 % de la population française couverte par la 5G Free mobile), et d’un réseau de fibre optique 10 G Epon.

