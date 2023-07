Share on Facebook

La préfecture de police annonce à la mi-journée jeudi 13 juillet, qu’en concertation avec les partenaires, « pour concilier les impératifs de sécurité et l’importance de faire en sorte que chacun puisse profiter de la fête nationale dans de bonnes conditions », la préfète de police, Frédérique Camilleri, a pris un certain nombre de mesures pour les transports à Marseille en prévision des festivités du 14-Juillet.

Jeudi 13 au soir :

Les métrosfonctionneront et seront renforcés, derniers départs de bus à 21h, les tramways fonctionnent normalement.

Vendredi 14 au soir :

Derniers départs de bus à 21h, la ligne T3 du tramway (Castellane – Euroméditerranée) ne fonctionnera pas, la ligne T2 fonctionnera entre l’arrêt Blancarde et celui Reformés. La ligne T1 fonctionnera normalement.

Les métros fonctionneront et seront renforcés.