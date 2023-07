En prévision des festivités du 14-Juillet et pour prévenir d’éventuels incidents 10 jours après les émeutes urbaines qui ont frappé la France, et particulièrement le centre-ville de Marseille, le ministre de l’Intérieur a annoncé un renforcement des forces de l’ordre dans la cité phocéenne pour les soirées et nuits des 13 et 14 juillet.

Le dispositif est détaillé dans le communiqué ci-dessous.

