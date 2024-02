Share on Facebook

C’est le chantier phare à Marseille des JO 2024. Les travaux s’achèvent sur le stade nautique du Roucas Blanc qui accueillera la Marina olympique avec les équipes de voiles venues en découdre sur les eaux de la baie sud de Marseille.

Depuis quelques jours, les grands panneaux qui vantaient l’accueil des JO à Marseille, ont été enlevés et le site se dévoile aux regards des passants sur la promenade Georges Pompidou, un axe très fréquenté puisqu’il relie la Corniche aux plages du Prado et aux quartiers sud.

Le site, toujours surveillée par des agents de sécurité qui protègent l’accès (et qui ne préfèrent pas que l’on prenne des photos des bâtiments), révèle sa belle facture, avec une entrée principale toute en perspectives vers le bassin d’eau. On imagine déjà les drapeaux olympiques et les bateaux dans le bassin.

Les derniers aménagements sont en cours, notamment les allées, leurs équipements et les plantations. L’inauguration, en présence de la ministre des Sports, est envisagée d’ici à la fin la fin de ce 1er trimestre.

Le plan du site avec les différents bâtiments (Crédit Ville de Marseille)

Le projet de Marina olympique a permis de réaliser un total d’environ 7 000 m² de bâti et la réorganisation de 17 000 m² d’espaces extérieurs ainsi qu’un réaménagement du bassin. Il comprend également la requalification de la voirie avec la création d’un rond-point giratoire devant l’entrée du site et l’aménagement d’une piste cyclable bi-directionnelle jusqu’au rond-point du David.

La piste cyclable bi-directionnelle en direction du Sud le 12 février 2024. Au Nord, elle prolonge celle de la Corniche (Crédit Gomet’)

Le coût total des opérations est estimé à près de 50 millions d’euros (plus six par rapport aux estimations initiales) financé par l’Etat (16 millions) et les collectivités territoriales, Ville de Marseille en tête.

La cité phocéenne accueillera 12 jours de compétition de voile – du 28 juillet au 08 août 2024 – regroupant ainsi 330 athlètes et leur staff, venus de 40 nations différentes.

