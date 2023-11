Ce n’est pas la première fois qu’il est la personnalité métropolitaine de la semaine. Grâce à une politique volontariste en matière de développement durable, la municipalité de Miramas a en effet reçu de nombreux prix et labels depuis 2008 qui récompensent ses actions. Trois nouveaux prix attribués viennent de saluer ces efforts. « Nous, les collectivités, avons une responsabilité dans nos pratiques et dans l’accompagnement des habitants afin de limiter les impacts environnementaux pour les générations futures, raison pour laquelle nous avons engagé des politiques publiques résolument tournées vers la transition écologique et l’amélioration de la qualité de vie à Miramas par des choix durables. Adapter la ville aux enjeux de demain, c’est agir aujourd’hui. » souligne Frédéric Vigouroux récompensé mercredi 8 novembre, par Provence tourisme dans le concours thématique « Lutter contre le dérèglement climatique et s’adapter aux changements. » La Ville de Miramas a été la seule ville à recevoir le « Prix spécial du jury » pour sa politique environnementale.

Lundi 13 novembre, deux nouvelles récompenses viennent saluer la politique engagée par Frédéric Vigouroux : obtention du label « Territoire durable une Cop d’avance » niveau 4 sur 4 pour son édition 2023 – 2025 et renouvellement du label « Territoire Engagé pour la Nature » un dispositif national, animé en région par l’Arbe et piloté par l’Office français de la biodiversité, la Dreal, la Draaf et la Région Sud. Il a pour objectif d’accompagner et de valoriser les collectivités qui mettent en œuvre des actions en faveur de la biodiversité, tissu vivant de notre planète.