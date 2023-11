L’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement (Arbe), rattachée à la Région Sud, vient de publier en partenariat avec la Tour du Valat la mise à jour de son indice région vivante.

Lancé en 2017, l’indice région vivante est une déclinaison sur le plan local de l’indice planète vivante, au niveau national. Cet indice a pour but d’évaluer l’état de la biodiversité régionale et de la mettre à disposition du grand public. Au premier abord, cet indice fait état d’une situation stable, mais à mieux y regarder, on constate des disparités selon les espèces et les milieux.

De façon globale, si 45% des espèces sont en augmentation comme le bouquetin des Alpes ou le vautour chauve, 41% sont aussi en déclin : l’anguille d’Europe, le martinet noir, le héron pourpré, le chevêche d’Athéna et bien d’autres.

Les espaces les plus concernées par ce déclin sont les milieux agricoles et marins, et plus largement le littoral où l’activité humaine est intense. Dans les milieux marins, l’indice région vivante fait état d’une baisse de 52% des populations vertébrées.

A contrario, la biodiversité est stable dans les zones humides et les massifs provençaux et alpins. Malgré ce constat, l’indice régional de la biodiversité met en avant l’impact positif des mesures de protection de l’environnement, comme les aires marines protégées, les réserves nationales et régionales, ou encore les parcs régionaux.

L’Arbe rappelle en outre les divers plans d’actions mis en œuvre, comme le plan d’action national pour l’aigle de Bonelli ou encore le plan régional pour les chiroptères. Enfin, l’agence constate que grâce aux opérations menées par la Région et l’Agence de l’eau, 62% des cours d’eau régionaux sont en bon, voire très bon état écologique.

Liens utiles :



> Télécharger l’indice région vivante de l’Arbe

> Région Sud : l’Arbe change de statut pour renforcer son action sur la biodiversité

> Notre rubrique environnement