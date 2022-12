Il a près d’un demi-siècle d’âge, le CIP, le respectable Club informatique Provence et Laetitia Biciacci de Provence Promotion, sa nouvelle présidente veut en faire le « premier Club IT de la Région Sud. » IT comme technologies de l’information ou pour Information Technology. Le Club informatique Provence revendique 400 adhérents dont une part de dirigeants informatiques et une part de grandes entreprises ou prestataires qui viennent souvent chasser l’IT dans ses rangs.

Pour son dîner de gala annuel, Le Club privatise la Grotte Cosquer (sa réplique !) et s’interroge sur le devenir des métiers de l’IT : directeur des systèmes d’information, responsables de la sécurité des systèmes d’information, directeurs techniques en charge des systèmes d’information ou Chief Technical Officer. En bref la question, en acronyme, qui s’énonce ainsi Quel (le) sera le, la DSI, CTO, CDO en 2030 ? sera au cœur de la soirée. « Nous voulons, précise Laetitia Biciacci avec cette table ronde et ces pitchs inspirer nos visions et consolider nos parcours ».

Un vrai débat tant ces métiers sont à la fois en tension, il faut un chasseur de têtes pour trouver un DSI, et en questionnement puisqu’ils interrogent l’organisation de l’entreprise, sa sécurité, et ses flux.

La conférence sera animée par le conseil en recrutement et conférencier Samuel Masson et réunira Christophe Charbonnier, DSI d’Avatacar et du Groupe Massa, Jérôme Claudel – DSI du Groupe Amari Metal France (précédemment DSI-Groupe Constructa), Erwan Durand, DSI / CIO / CDO / CTO chez ViaSphère (précédemment DSI Pernod Ricard, Volvo, Renault…), Laurent Rué, DSI de transition et consultant en transformation digitale (précédemment DSI chez Jaguar Network, SAMSE, Allopneus, Voyage Privé) avec des questions de Sylvia di Pasquale, rédactrice en chef Cadremploi – Figaro Classifieds. Puis des pitchs et échanges auront lieu avec les décideurs IT de CMA CGM, Naval Group, Onet, Tenergie…

Laetitia Biciacci présidente © CIP DR

Dîner de Gala Décideurs IT de Marseille, le jeudi 8 décembre 2022 à la Villa Méditerranée. L’inscription est soumise à validation via le site : https://www.cip-paca.org/evenements-diner-dit-gala-marseille2022/.