Comme prévu, Eric Berton a été élu à la présidence d’Aix-Marseille Université pour un mandat de quatre ans ce lundi 6 janvier par les membres du Conseil d’Administration au cours de sa séance de 14h15. Il est élu avec 28 voix sur 36 votants contre 5 voix pour Philippe Blache, et 3 votes blancs.

La répartition des votes détaillée est la suivante. Membres en exercice : 36. Présents et représentés : 36. Bulletins nuls ou blancs : 3. Suffrages valablement exprimés : 36 Quorum : 18. Les élections au sein de l’université, mobilisant les collèges de personnels et d’étudiants avaient eu lieu en novembre dernier.



Eric Berton succès à Yvon Berland qui avait été président d’Aix Marseille Université durant deux mandats de 2012 à août 2019.



Le CV résumé d’Eric Berton :



ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Elu président d’Aix Marseille Université lundi 6 janvier 2020

Doyen de la Faculté des Sciences du Sport de l’Université d’Aix Marseille (du 5 février 2010 à décembre 2019).

Vice-président Innovation et Valorisation d’Aix Marseille Université (2016 à janvier 2020)



DISTINCTIONS

Spécialiste de la mécanique des fluide.

Post doctorat à Eurocopter.

Médaille de Bronze du CNRS (2000)

Médaille de l’association Aéronautique et Astronautique de France (1998)

Médaille de l’Université de la Méditerranée (2000)

Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques (2010)

Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur (2015).



RECHERCHE ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Directeur de l’ISM Institut des Sciences du Mouvement : E.J. Marey, UMR 7287 Aix Marseille Université-CNRS