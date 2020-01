Quelques heures après son élection officielle comme président d’Aix-Marseille Université, Eric Berton dévoile à Gomet’ son plan d’action pour les prochains jours.

Vous avez été élu en début d’après-midi (lundi 6 janvier) par le conseil d’administration. Quel sera votre première action en tant que président ?

Eric Berton : Je vais d’abord aller rencontrer l’ensemble des services pour leur exposer mon programme. J’ai placé dans mes priorités la mise en place d’un management bienveillant et le vivre-ensemble des équipes et des étudiants. Ils attendent beaucoup de ce projet et on va le construire ensemble.

Quelles seront vos priorités pour les prochaines semaines ?

Je veux qu’Amu devienne une véritable université internationale. Eric Berton

E.B : En premier, nous allons renforcer la formation, la recherche et l’innovation qui sont les missions principales d’Aix-Marseille Université. Ensuite, je veux qu’Amu devienne une véritable université internationale. On ne doit plus se suffire d’avoir uniquement des relations internationales. Pour cela, nous allons poursuivre le travail engagé avec le projet Civis. Nous allons voir naître dans les prochains mois les premières formations communes aux huit universités européennes réunies. Nous avons une réunion prévue au mois de mars à Rome pour préparer la suite. On va notamment aborder la question de la mobilité étudiante et des personnels aussi. On doit pouvoir échanger des professeurs pour croiser les savoirs.

Et comment va se traduire votre volet bien-être et vivre ensemble ?

E.B : Comme je l’ai dit, nous allons repenser le management de l’ensemble des composantes. On va également travailler sur la précarité étudiante. C’est un sujet très important pour moi. Il va falloir agir sur la qualité des logements sur certains campus. Je souhaite également proposer plus d’activités sportives et culturelles sur l’ensemble du domaine d’Aix-Marseille Université.