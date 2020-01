Le nouveau président d’Aix Marseille Université, Eric Berton, a prononcé ses premiers voeux au personnel mercredi 15 janvier 2020, une séance avancée d’une journée en raison des obsèques du professeur Richard Ghevontian ce jeudi. Après Marseille, d’autres cérémonies auront lieu dans les différents campus.

Pour l’occasion l’amphi Gastaut d’Aix Marseille université, au siège du Pharo a fait le plein avec notamment la présence des nouveaux vice-présidents et conseillers d’Eric Berton (voire la liste complète de noms de la nouvelle gouvernance).



Après avoir rendu hommage à Richard Ghevontian, professeur émérite « qui a été un acteur majeur dans la création d’Amu, un homme généreux, investi, engagé qui nous a quittés beaucoup trop vite » Eric Berton rappelle qu’il a été élu en novembre dernier sur un projet qu’il est bien déterminé à réaliser. « J’ai été élu sur la base d’un projet co-construit avec une équipe diverse représentant l’ensemble des personnels et secteurs de l’université. Pour mettre en œuvre notre programme je pourrai m’appuyer sur une équipe de gouvernance reflétant cette diversité. »

Avant de décliner ses « trois piliers » d’actions, il salue le travail de son prédécesseur Yvon Berland (aujourd’hui engagé dans la campagne des municipales à Marseille en tant que candidat soutenu par La République en marche). « Notre action s’appuiera également sur la force des acquis réalisés au cours des 10 années d’existence d’Amu et sur le bilan porté par mon prédécesseur, Yvon Berland dont je tiens à saluer le travail remarquable et l’investissement total au sein d’Amu, et pour Amu durant ces différents mandats.»

Eric Berton avec deux de ses nouveaux conseillers, Robert Fouchet (à gauche) et Jean-Philippe Agresti, ainsi que l’architecte urbaniste Corinne Vezzoni (Photo Gomet’).

Formation, recherche, innovation, international et qualité de vie

Au cours de son mandat Eric Berton affiche donc trois grandes ambitions : le renforcement des missions fondamentales de l’Université que sont la formation, la recherche et l’innovation; l’affirmation du positionnement d’Amu comme une grande université internationale; l’amélioration de la qualité de la vie au sein d’Amu pour toutes et tous

Concernant le volet formation, Eric Berton insiste sur le parcours du jeune. « Notre objectif est ambitieux et clair : nous souhaitons concevoir et structurer la formation autour du parcours de l’étudiant, qui doit occuper une place centrale au sein de l’université. » Et cela commence dès le lycée. Pour ce faire, le nouveau président souhaite adopter de nouveaux moyens avec des des « méthodes de communication et d’information pour les rendre plus accessibles aux nouvelles générations en nous appuyant notamment sur les supports numériques (serious game d’orientation, chaîne vidéo d’orientation d’Amu). »

« La réussite de l’étudiant est indissociable de son épanouissement personnel » Eric Berton

La création d’un Pass Amu à destination lycéens est annoncée. La formation c’est aussi bien sûr la pédagogie. Dans ce domaine, l’ancien vice-président à l’innovation veut être aussi créatif : « Personnaliser les parcours signifie aussi adapter les modalités pédagogiques, en facilitant des approches alternatives (« blended learning », approche par projet et par problème, interdisciplinarité), en insistant sur les soft skills et en proposant des parcours internationaux ou en alternance.» Enfin, l’aspect humain des actions est pare intégrante de toutes les priorités : « la réussite de l’étudiant est indissociable de son épanouissement personnel. Nous développerons donc des actions importantes en matière de vie des campus et de vie étudiante, de développement des activités culturelles et sportives au profit des étudiants. »

« L’obtention du diplôme ne mettra pas fin à l’accompagnement de l’étudiant puisque le rôle de l’université est aussi de faciliter son insertion professionnelle » avertit M. Berton Pour cela, les compétences des diplômés seront valorisées via une plateforme de « compétences étudiants » et l’entrepreneuriat sera stimulé via les incubateurs Amu et les relations avec [nos] Alumni. »