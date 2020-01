Depuis ses débuts il y a cinq ans, Mini Green Power basé à Hyères dans le Var est déjà parvenu à lever 5 millions d’euros. La société s’apprête à passer un nouveau cap commercial et discute avec de nouveaux partenaires pour un tour de table conséquent de 10 millions d’euros prévu pour le printemps prochain. « Nous sommes en discussion avancée avec des industriels et des fonds français », annonce à Gomet’, Gonzague de Borde, le responsable du développement de Mini Green Power.

Bientôt quatre centrales en activité

La société fondée par Jean Riondel et Hubert Sabourin a développé une technologie de combustion étagée qui permet de créer de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de déchets verts, essentiellement du bois humide. Mini Green Power propose aux industriels et aux collectivités de récupérer ces déchets pour les transformer en énergie, économisant ainsi le prix du traitement et de l’énergie. Elle a déposé neuf brevets et dispose de trois centrales en activité : son démonstrateur à Hyères, une unité au Pays de Galles chez un entrepreneur agricole et une autre en Sicile. La quatrième est en cours de construction dans le Finistère. Elle sera livrée en début d’année prochaine.

Plus de 40 millions d’euros de projets en vue

« Au total, nous avons plus de 40 millions d’euros de projet dans le pipe », affirme Gonzague de Borde. D’où la nécessité de lever de l’argent pour financer ces futures installations. Mini Green Power a notamment signer deux contrats avec Engie et Dalkia pour des centrales qui alimenteront les réseaux de chaleurs de futurs écoquartiers. Dans la Région, il y a aussi quelques prospects chauds, « dont un à 5 millions d’euros qu’on pourra déclencher dès qu’on aura les fonds », avance le dirigeant.

Aujourd’hui, Mini Green power réalise un peu plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires et emploie une vingtaine de salariés. L’objectif est d’atteindre les 50 millions d’euros d’activité dans les cinq ans.