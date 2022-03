A l’occasion du salon international de l’immobilier Mipim, mercredi 16 mars, au Palais des festivals de Cannes, l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Euroméditerranée a signé un partenariat de trois ans avec Onu Habitat, un programme des Nations Unies pour aider au développement urbain des villes, particulièrement en Afrique. Ce partenariat permettre à Euroméditerranée d’apporter son expertise dans le développement de projets urbanistiques pour les villes située en Afrique subsaharienne. « Trop souvent, les projets immobilier fondés sur la “smart-city”, menés par les asiatiques ou les anglo-saxons, ne correspondent pas aux besoins des villes africaines. A l’inverse, notre travail sur la ville durable méditerranéenne, qui possède une physionomie similaire à certaines villes africaines, peut apporter un éclairages pour les Etats qui mènent des projets urbains », explique Hugues Parant, directeur général d’Euroméditerranée. Ce n’est pas la première fois que l’établissement public met le cap sur l’Afrique : il est déjà engagé dans de nombreuses coopérations internationales comme le concours Med’Innovant Africa ou via le réseau des aménageurs de la Méditerranée avec l’Avitem (Agence des villes et territoires méditerranéens).

Accompagner la concrétisation de projets en Afrique Subsaharienne

Euroméditerranée interviendra principalement sur le plan de l’assistance dans la concrétisation des projets engagés par les autorités locales, qu’il s’agisse de logements, d’infrastructures, ou de réseau d’assainissement. « Il n’est pas question de calquer le modèle d’Euroméditerranée à l’Afrique, mais de leur proposer notre expertise pour s’adapter à leurs besoins », tempère Hugues Parant.

« ONU-Habitat est présent dans 90 pays et possède une pipe-line de 55 projets, dans des pays émergents à haut potentiel d’investissement (Amérique du Sud, Afrique, Asie) avec une population qui explose et des services à développer. Malgré cela, ces projets peinent à trouver des investisseurs en raison de l’instabilité politique et foncière qui y règne », développe Christine Auclair, dirigeante d’ONU-Habitat. C’est pourquoi ONU-Habitat a fondé le consortium City Investment Facilities, afin de réunir partenaires privés et publics autour de la réalisation de projets « qui mettent en oeuvre les 17 objectifs de développement durable de l’ONU (pas de pauvreté, éducation, accès à une eau propre …) ». Ce CIF a été lancé en mars 2019, à l’occasion du Forum urbain d’Abu Dhabi, au cours de laquelle Hugues Parant a approché ONU-Habitat pour évoquer le partenariat concrétisé à l’occasion du Mipim. Pour l’heure, ONU-Habitat étudie cinq villes en Afrique Subsaharienne qui pourront bénéficier de ce partenariat dans un premier temps.

Promouvoir le modèle de l’établissement public d’aménagement « à la française » en Afrique

Euroméditerranée est d’ailleurs le premier établissement public avec lequel le programme onusien travaille. Une raison qui a poussé ONU-Habitat à accepter, en plus de son expertise sur le territoire marseillais : « Le modèle de l’établissement public d’aménagement est spécifique à la France et nous souhaitons le promouvoir à travers ONU-Habitat. Ce n ‘est pas une entreprise, mais un acteur public-privé capable de faire un montage financier et de mobiliser des partenaires », explique la dirigeante d’ONU-Habitat. « Il faut faire connaître la fonction d’aménageur, qui est une fonction assez française », approuve pour sa part Hugues Parant. Une démarche qui s’inscrit dans une fois de plus dans une vision méditerranéenne et la volonté générale de retisser des liens entre la France, et plus spécifiquement Marseille, et ses voisins d’Afrique.

