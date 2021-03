Share on Facebook

Share on Twitter

Volotea renforce ses vols pour l’hiver entre Marseille et l’Algérie. Dès septembre, 218 000 sièges supplémentaires par an relieront Marseille et l’Algérie.

La low-cost espagnole ouvre les lignes suivantes :

Oran : quatre vols par semaine à partir du 16 septembre

Sétif : deux vols par semaine à partir du 16 septembre

Tlemcen : deux vols par semaine à partir du 17 septembre

Annaba : deux vols par semaine à partir du 18 septembre

Constantine : deux vols par semaine à partir du 18 septembre

Béjaïa : deux vols par semaine à partir du 18 septembre

Liens utiles :

> Volotea poursuit son expansion depuis l’aéroport Marseille-Provence