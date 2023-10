C’était une promesse de la Ville de Marseille, qui n’avait pas pu se voir le jour l’été dernier. Pour l’été 2024, la municipalité semble déterminée à concrétiser le projet de piscine dans la darse du J4, au pied du Mucem. Une nouvelle étape vient d’être franchie vers la concrétisation du projet : un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) a été choisi pour mener à bien le chantier. Il s’agit de la société Pierre Louis (Alpes-Maritimes), qui a déjà assuré la maîtrise d’ouvrage de plusieurs chantiers comme la réhabilitation d’une partie de la plage des Catalans à Marseille (7e). En tant qu’assistante à maîtrise d’ouvrage, l’entreprise Pierre Louis devra accompagner et conseiller la Ville, mais elle ne peut se substituer au maître d’œuvre, qui sera assurée dans ce dossier par la Ville de Marseille elle-même.

Piscine au Mucem : une phase expérimentale à l’été 2024

La relance du projet de piscine au Mucem sera actée au travers du rapport 51 présenté lors du conseil municipal du vendredi 20 octobre, qui a pu être consulté par Gomet’. Contacté par la rédaction, l’adjoint à la mer et au littoral Hervé Menchon précise le projet et son calendrier : « Il y aura une première phase événementielle et expérimentale entre 2024 et 2025, qui aboutira normalement à une version pérenne à compter de 2026, qui tiendra compte de la phase d’expérimentation. »

Coût global du projet : plus d’1,8 million d’euros qui seront répartis sur quatre ans (dont 800 000 euros pour 2024), qui englobent notamment le loyer qui sera versé à la Métropole, propriétaire du foncier, qui avait déjà donné son accord de principe sur l’opération.

La Ville prend à sa charge la majeure partie du montant, à hauteur d’un millions d’euros, le reste étant financé par l’Etat, l’Agence de l’eau et le Département. De nombreux coûts techniques, liés à conduite d’expertises, la sécurisation du site, des aménagements terrestres et flottants et des travaux de raccordement aux réseaux sont aussi à prendre en compte. « L’idée est d’avoir du matériel facilement stockable et démontable », précise Hervé Menchon. Quant aux périodes d’ouverture, la Ville se base sur la période balnéaire – de juin à août – mais n’exclut pas d’ouvrir un peu plus tôt si elle le peut.

En parallèle de la piscine du Mucem, les élus du conseil municipal devraient acter au travers du rapport 53 la création d’une piscine municipale pour le secteur 2/3.

