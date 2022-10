Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Mélanie Jeanneret. Elle est co-organisatrice de la Convention des entreprises pour le climat (CEC) en Provence et Corse. Plusieurs sociétés des Bouches-du-Rhône participent cette année au programme (Pulpe de vie, Crowe Ficorec, Bourbon etc.). Elles devront, dans moins d’un an, établir une feuille de route comme une liste d’engagements à tenir pour décarboner leur activité d’ici 2030. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Le Module Air développé par Atmosud

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de la double labellisation obtenue par les îles Pomègues et Ratonneau, de l’archipel du Frioul, dans la rade de Marseille. Elles ont été récompensées par le réseau Smilo pour leur biodiversité unique et la qualité de leurs paysages. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit du dispositif Module Air, une sorte de petit ordinateur développé par Atmosud. Il est capable de capter, analyser et afficher en direct la qualité de l’air d’un espace intérieur. Cet outil est pour le moment adressé aux collectivités, mais il suscite l’intérêt du grand public.

