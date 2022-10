Ce ne sera ni un campus 2.0, ni un lieu dédié à l’art. Au terme d’une longue procédure, le couvent des Prêcheurs, mis en vente par la Ville d’Aix-en-Provence, a finalement été racheté par le ministère de la Justice dont l’objectif est d’en faire une extension de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’annonce faite par le maire d’Aix-en-Provence Sophie Joissains vendredi 14 octobre vient confirmer une information déjà relayée à Gomet’ par la députée aixoise (Renaissance) et conseillère d’opposition, par ailleurs membre de la commission de cession du couvent, Anne-Laurence Petel, le 16 septembre dernier (voir Gomet’ L’hebdo). Le couvent était également convoité par les entreprises One Point et Coffim, qui présentaient donc respectivement des projets de campus numérique et d’espace culturel.

Une offre de rachat du couvent des Prêcheurs à 13 millions d’euros

Le ministère avait déjà fait parvenir jusqu’à la mairie d’Aix une lettre d’intention pour signifier sa volonté de racheter le couvent. La Chancellerie a finalement fait une offre de 13 millions d’euros qui a convaincu Sophie Joissains : « J’ai rencontré le premier Président de la Cour d’Appel à ce sujet et nous sommes en parfaite harmonie » quant à cette offre, écrit-elle dans un post Linkedin. En outre, cette solution permettrait d’éviter le déplacement de la cour d’appel dans une autre ville, selon l’édile aixoise. « L’apport de ces 4 500 m² de locaux va permettre la réorganisation de l’ensemble des juridictions entraînant une hausse de 27 % des effectifs de magistrats et personnel administratif. » Elle précise toutefois que le cloître restera accessible au public.

Le 16 septembre dernier, Anne-Laurence Petel émettait pour sa part quelques réserves sur l’opération : « Aix étant une ville intrinsèquement liée à la justice et au droit, ce projet fait sens. Néanmoins, il risque d’y avoir de sérieux problèmes de stationnement et de logement pour les personnels car les loyers sont trop chers. Ce problème se constate actuellement pour le tribunal de grande instance. Je vais donc écrire au ministre pour lui demander d’agir pour résoudre ces problèmes » affirmait-elle ainsi auprès de Gomet’.

Liens utiles :



> [Télex éco] TotalEnergies, Crédit Agricole Alpes Provence, Couvent des prêcheurs

> Nos actualités à Aix-en-Provence