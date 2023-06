La piscine du Mucem tombe à l’eau ! Très attendue par les amateurs de natation et par les familles des alentours, l’ouverture d’un bassin de baignade au Mucem annoncée pour cet été est reportée. Dans un communiqué diffusé dimanche 18 juin, Hervé Menchon, adjoint au maire de Marseille déclare :

« Nous sommes face à une difficulté technique qui nous oblige à prendre le temps nécessaire pour répondre aux contraintes sécuritaires, notre volonté et notre détermination à réaliser ce projet restent intactes pour offrir aux Marseillaises et aux Marseillais ce nouvel accès à la mer en cœur de ville. »

Le projet de piscine en maquette (Crédit DR)

Piscine du Mucem : un dispositif anti-houle dangereux pour les nageurs

La difficulté technique réside selon le communiqué de la ville (voir l’intégralité ci-dessous) en la présence sous les quais du site d’un dispositif anti-houle qui « représente en l’état un danger pour les nageurs. En effet, les espaces vides sous les quais de ce dispositif peuvent provoquer la noyade des baigneurs s’ils se retrouvent piégés. Face à cet enjeu important de sécurité, des appels d’offres ont été lancés pour trouver des prestataires à même de proposer des solutions techniques satisfaisantes. Toutefois, une seule entreprise a répondu aux consultations et l’unique proposition ne répond pas au niveau d’exigence garantissant la sécurité des Marseillaises et Marseillais. Les défis de cette transformation sont inédits et nécessitent du temps d’analyse pour élaborer une solution innovante et pérenne pour la sécurité des Marseillais.»

Cette piscine en eau de mer devant le Mucem était réclamée de longue date par les habitants du quartier et l’association Les Libres nageurs.

Le communiqué complet de la Ville

